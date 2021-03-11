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社子島二階環評審查兩派居民叫陣 險爆衝突警圍起人牆

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市環境影響評估審查委員會上午繼續審查社子島開發案，支持、反對的兩派居民一早就到北市府拚場。記者楊正海／攝影
台北市環境影響評估審查委員會上午繼續審查社子島開發案，支持、反對的兩派居民一早就到北市府拚場。記者楊正海／攝影

台北市環境影響評估審查委員會上午繼續審查社子島開發案，支持、反對的兩派居民一早就到北市府前拚場，警方派出上百名警力圍起層層人牆隔開兩派人馬，但雙方進入市府旁聽時，隔著警力叫陣，雙方近百人互喊「柯文哲下台」、「柯文哲加油」，場內準備在審查會發言的兩派居民也互嗆，險爆衝突。

環評會原規畫讓20位居民發言，但共有41人登記，居民認為市府排審環評，不應阻礙居民參與會議發言，審查會最後決定讓41人都能入場發言，每人限時3分鐘。不過發言前，代表自救會發言的政大地政學系教授徐世榮、台灣土地正義行動聯盟理事長陳致曉要求程序發言，又與社子島促進會的楊國寶等人互嗆爭吵，楊認為教授沒有特權，又不住社子島。

社子島自救會發言人李華萍指出，市府明可以提出衝擊較小的開發方案，卻未積極提出，市長柯文哲所說的替代方案在哪？社子島福安里長謝文加說，市府的開發案，只有讓社子島更分裂，市府不能把弱勢趕出去，只要沒有照顧弱勢，他就反對開發到底。

議員鍾佩玲也到場聲援，認為柯文哲沒有提出解決替代方案，只有迫不急待，到底在急什麼？現在她只看到市府製造的大型對立。

社子島促進會則請學者和環團給社子島居民一條生路，北市府著手社子島開發案已經5、6年了，學者和環團也提不出什麼更好的方案，另外，原地重建是延宕開發的假議題，社子島有屋無地的房屋超過1千戶，沒有土地如何重建。

促進會也說，九大聚落是阻止開發的晃子，因為鐵皮屋林立，生活環境一年不如一年，人年輕人不願住這，如何沒有開發會有未來，唯有區段徵收才能真正解決社子島的歷史共業。

地政局指出，目前社子島進度，除環評外，也正送「區段徵收範圍」審查，目前送內政部還沒審查完成，必須等區段徵收範圍先確定，才能往後走程序，至於下一階段報審「區段徵收計畫」時，環評一定要先過。

由於今年環評委員中，有3位是新任，分別是鍾慧諭、闕培德、張尊國，議員黃郁芬和部分自救會成員認為有新任委員，應該再去社子島進行環境現勘，再進行環評會議，因為新委員都沒有去社子島現場看過。主席李育明裁示列入紀錄，請市府舉辦非法定的現勘，他說，這是基於和地方居民互動溝通，新、舊委員都可以參加會勘。

台北市環境影響評估審查委員會上午繼續審查社子島開發案，支持、反對的兩派居民一早就到北市府拚場。記者楊正海／攝影
台北市環境影響評估審查委員會上午繼續審查社子島開發案，支持、反對的兩派居民一早就到北市府拚場。記者楊正海／攝影
社子島二階環評審查上午在北市府舉行，場內準備在審查會發言的居民、學者互嗆，險爆衝突。記者楊正海／攝影
社子島二階環評審查上午在北市府舉行，場內準備在審查會發言的居民、學者互嗆，險爆衝突。記者楊正海／攝影
台北市環境影響評估審查委員會上午繼續審查社子島開發案，支持、反對的兩派居民一早就到北市府拚場。記者楊正海／攝影
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社子島 環評 柯文哲

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