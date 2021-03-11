聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台缺水影響中和潑水節？ 侯友宜：視情況延期或取消
新北每年4月都會在中和舉辦潑水節，去年因為新冠肺炎疫情改為線上，今年持續有疫情問題外，又遇到全台缺水狀況，新北市長侯友宜指出，會視疫情、缺水狀況，做好滾動式檢討與配套措施，若狀況嚴峻會考量延期或取消。
新北市府自1998年起辦理潑水節，每年於中和區華新街辦理的潑水節活動，皆能吸引上萬人參加，去年新北改以線上遊戲方式，完成挑戰就可獲得華新街商圈的美食體驗金，讓民眾分別前往品嘗美食。
今年新冠肺炎疫情雖趨於穩定，卻碰上全台缺水危機，侯友宜說，潑水節用水量不是很多，目前還是要拜託大家節約用水，至於是否舉辦將責成相關單位，做好滾動式檢討與配套措施。
侯友宜也說，新北基於區域治理上，會提供更多水資源幫助比較缺水地方，每天板新水廠提供20萬頓的水給桃園，也會支援給新竹，但最重要是一定要節約用水，就算北部不缺水，大家還是要珍惜水資源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言