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北市闢5線掃墓公車3/20起營運 籲多利用少開車

中央社 / 台北11日電

北市交通局表示，110年免費掃墓公車20日起開始營運，共計8天、5線路啟動。

交通局提醒民眾須戴口罩，公車扶手、拉環等每趟次出車完後，會以稀釋漂白水擦拭，並每4小時以噴霧方式消毒萬福橋、龍鳳谷及各候車處。

台北市交通局表示，今年由首都客運、台北客運及大都會客運於3月20、21、27、28日及4月2、3、4、5日共計8天，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線掃墓公車。

木柵線於捷運動物園站2號出口搭稱，至萬福橋及富德靈骨樓，全線使用低地板公車；南港線則從南港軍人公墓、富德公墓辦公室至富德靈骨樓，可於捷運昆陽站下車搭乘270、小12、藍25路公車或於捷運南港展覽館站下車，步行至研究院路1段的南港展覽館站搭乘205、620及645副線等至中華科技大學轉乘。

崇德線路線為捷運麟光站、崇德街、富德公墓辦公室，因崇德街道路狹窄會車困難，以中型公車營運，載運人數較大型公車少，民眾可於捷運動物園站搭乘掃墓公車木柵線至富德靈骨樓後，轉乘南港線，再至富德公墓辦公室轉乘崇德線。

陽明山線則從惇敘工商至陽明山靈骨塔，可於捷運石牌站轉乘128、508（含區）、536、小8、小36路，或捷運北投站轉乘230、小7及小25路公車至惇敘工商再轉乘。

軍人公墓線為南港軍人公墓至忠靈堂，可於捷運昆陽站下車搭乘270、小12、藍25路公車或於捷運南港展覽館站下車，步行至研究院路1段的南港展覽館站搭乘205、620及645副線公車等至中華科技大學轉乘。

交通局指出，除了軍人公墓線尖峰班距為20至30分鐘外，其餘各線尖峰班距均為3至5分鐘。各線下山末班車時間為下午5時發車，提醒民眾注意搭乘時間。

考量武漢肺炎疫情，接觸較頻繁之公車車內部分如扶手、拉環等每趟次出車完後，以稀釋的漂白水擦拭，並每4小時以噴霧方式消毒捷運動物園站、捷運麟光站、萬福橋及龍鳳谷各掃墓公車候車處。

交通局預估連續假日期間掃墓人潮將是最高峰，公運處呼籲民眾儘可能分散，以避開此尖峰期間，並利用大眾運輸系統轉乘掃墓公車。

另為服務行動不便及70歲以上年長者往返墓區，現場也有配置復康巴士提供免費搭乘，民眾可於掃墓公車乘車地點洽詢。

而考量民眾平日掃墓需求，3月22日至26日、3月29日至31日及4月1日共計9天，特別闢駛1段票收費掃墓公車112路，由捷運動物園站至富德靈骨樓，營運時間為早上8時至下午5時，每日8車次，在捷運動物園站2號出口準點發車。

公車 捷運 動物園

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