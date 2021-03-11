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社子島環評會排擠居民發言？ 柯文哲：不夠還能加開

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲出席中山區里長座談。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲出席中山區里長座談。記者鍾維軒／攝影

社子島開發計畫的替代方案至今毫無進展，今天就要進行環境影響評估會議，但居民不滿發言登記成功卻遭排擠，批市府根本是黑箱作業。對此，台北市長柯文哲澄清沒有不讓居民發言，而是每次20個人輪流表達意見，不夠還可以再加開。

社子島開發計畫的環評會議原定2月25日舉行，適逢元宵節，社子島夜弄土地公屬於地方盛事，市府延後會議至今日。

不過社子島自救會發言人李華萍指出，環評延期換了時間，但市府卻沒有重新登記發言，以上次登記發言為主，承辦人員稱報名人數太多，發言資格遭排擠。 痛批市府黑箱作業，還質疑柯文哲承諾的替代方案都還沒拿出來，該如何環評。

對此，柯文哲今天出席中山區「市長與里長市政座談會」時表示，沒有不讓居民登記發言，而是每次登記讓20個人輪流發表意見，還稱都已經有網路直播，「怎麼會黑箱？」

至於民眾黨四月份將舉辦共識營，是否能凝聚黨內力量，或是不讓內鬥那麼多？柯文哲僅回應「總是要辦嘛」，便開始里長座談。

柯文哲 社子島 環評

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