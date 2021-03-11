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水情吃緊！台南加強檢查消防蓄水池因應
台南地區水情吃緊，水情燈號自2月25日起即轉為橙燈，台南市消防局今天說，雖然尚無明確轉為紅燈的時間點，但為避免分區供水時，消防栓所仰賴之自來水管線停止供水，消防局繃緊神經加強整備，超前部署， 定期檢查蓄水池，以確保市民權益。
消防局表示，為了避免旱情影響消防救災，訂有「自來水停止及限制供水期間火災搶救應變計畫」，定期檢查蓄水池及天然水源等，善用各水資源回收中心水源，補充再生水，維持消防戰力；此外，外勤單位也策定停水或水壓降低狀況緊急應變措施，並每月辦理搶救演練；遇災害發生時，立即連繫自來水單位調整供水及加壓，並善用蓄水池及河川等天然水源。
台南市長黃偉哲表示，今年南部地區水情嚴峻，春節期間雖有降雨，水利署也配合執行人工增雨，但水情依舊吃緊，期盼老天幫忙讓春雨、梅雨及颱風挹注各地水庫，在此之前全民也要有節水抗旱、共體時艱的心理準備。
消防局李明峯局長表示，消防局除了配合節水政策省水外，更擔負起救災重責大任，必當做最壞的打算及最充分的準備；最後也特別呼籲市民朋友留意用火用電安全，尤其掃墓祭祖時，不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹並記得撲滅餘燼，避免釀成災害。
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