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鶯歌站修電梯引民怨 台鐵：擬用爬梯機助身障者

中央社 / 新北10日電

台鐵鶯歌火車站封閉北上月台電梯施工更新，行動不便旅客需到下一站轉搭回頭才能抵達，引起民怨。台鐵今晚解釋，盼3月25日提前完工提升服務品質。並計畫以爬梯機協助身障者

無黨籍新北市議員蘇泓欽今天發布新聞表示，台鐵目前正更新鶯歌火車站軟硬體設施，因施工封閉第二（北上）月台電梯，但轉乘列車過程造成身障者不便，舟車勞頓也太過煎熬。他呼籲台鐵應該加派服務員，而不是要求搭車到下一站再轉回。

台鐵運務處今天晚上表示，希望提前到3月25日完工，降低不便。近日規劃由爬梯機協助身障者在站內月台進出，但實際可行性將於12日實際測試評估可行性，也會請台鐵志工多協助行動不便的旅客進出。

台鐵鶯歌站日前貼出公告表示，第二月台電梯2月22日施工，預計4月22日完工。行動不便又想要搭車北上的旅客，須到第一月台先搭車往南到桃園，之後轉搭列車北上。

公告表示，北上欲在鶯歌下車的行動不便旅客，請搭乘列車經過鶯歌往北的山佳站、或樹林站換車後，轉搭列車南下回到第一月台。此舉，主因是施工期間空間不足，並需封閉北側樓梯，需由南側樓梯上下。

台鐵鶯歌站長劉毓仁今天解釋，更新電梯是為了提供民眾更好的服務品質，鶯歌站各月台僅有1部電梯，且沒有跨越軌道的便道，經過多次討論只能採取轉乘措施，這段期間要請民眾多包涵。

鶯歌站方表示，電梯更新工程須拆下舊電梯，再裝新電梯回去。第二月台是北上列車搭乘月台電梯工程完工後，4月將啟動第一月台更新作業，主要是為了提升車站品質，希望加速施工流程，縮短更新作業。

電梯 台鐵 身障者

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