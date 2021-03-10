獅王世界冠軍呂師父偕網紅阿男 搞笑輕鬆推廣龍獅文化

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
獅王世界冠軍呂師父偕新媒體網紅阿男，搞笑推龍獅文化。圖／「姓不名想上班工作室」提供
獅王世界冠軍呂師父偕新媒體網紅阿男，搞笑推龍獅文化。圖／「姓不名想上班工作室」提供

2018年世界獅王大賽冠軍長興龍獅團創辦人呂美吉「呂師父」團隊，昨天與網紅阿男一起拍攝搞笑視頻，搞笑與kuso的手法，說的是時下年輕人的流行趨勢，輕鬆地學習龍獅文化。

以拍攝TikTok出名也獲得官方認證的「姓不名想上班工作室」，近日來在台灣各地找尋拍攝題材，旗下網紅阿男昨天在在負責人林益諄的安排下，與2018年世界獅王大賽冠軍長興龍獅團創辦人呂美吉呂師父團隊合作拍攝搞笑視頻 。長興龍獅團除了是2018年世界獅王冠軍得主隊伍更是5連霸新北市泰山獅王文化節的常勝團隊。

呂師父的父親是廣東人，創立長興龍獅團，繼承武館，早期徒弟多半來自弱勢家庭或是中輟生，不少基隆當地的學校校長拜託呂師父接收這些孩子讓他們有個寄託，教他們武術、舞龍舞獅，學習一技之長。

林益諄說，剛好這類深具教育與文化意義的題材，與工作室要找的題材不謀而合，雙方一拍即合，以搞笑與kuso的手法拍攝短視頻，正是時下年輕人能接受的流行趨勢，更能事半功倍的推廣龍獅文化。

呂師父的大女兒林涵馥，是現在龍獅團的教練，她與母親梁珠鳳平日沒有活動與練習時經營自媒體平台，要讓更多人了解龍獅團廣東龍獅的文化，也從2018年開始，也曾運用TikTok平台拍攝記錄醒獅團日常鍛鍊的影片。

林益諄表示，因爲女兒的脊椎側彎而與長興龍獅團結緣，呂師父除了是台灣之光，也是有證照的武術教練，有一套自救、拉筋的方法，因此有人稱他為現代黃飛鴻，一點也不為過。呂師父長年以武術為本，多年來收徒不收費，並自掏腰包栽培邊緣少年勇奪獅王。

（影片由「姓不名想上班工作室」授權提供）

獅王世界冠軍呂師父偕新媒體網紅阿男，搞笑推龍獅文化。圖／「姓不名想上班工作室」提供
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