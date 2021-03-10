兒童月金山六藝劇團連續4周演黃金傳奇 看戲集點換禮物

新北市金山區公所今年將辦理第一屆「兒童藝文月」巡迴展演，4月9日晚間7時起在金山國民小學禮堂開演，4月兒童月的每周五晚上，「六藝劇團」帶來4場免費演出，是由民俗故事西遊記結合金山在地特色改編創而成的兒童劇「黃金傳奇」。

金山區長廖武輝今天說明活動時表示，金山區首次舉辦「兒童藝文月」巡迴展演的活動，在劇情上巧妙地將金山在地元素融入故事中，像是傳承百年的蹦火技藝、金山三寶紅心甘藷、芋頭、筊白筍，擁有五大泉質的金山區溫泉、中角灣國際衝浪基地、衝浪學苑中角國小等，加強在地小朋友及新住民，了解在地文化及品德教育培養等觀念。

金山區公所有別於以往藝文展演，這次還規畫了看戲集點換禮物環節，聯合金山區4所國民小學一同共襄盛舉，在4月兒童月的每周五晚上，由「六藝劇團」為金山鄉親帶來4場獨創的系列演出，內容是由民俗故事西遊記結合金山在地特色編創而成的兒童劇黃金傳奇。