救災時如何取得乾淨用水 慈濟與水公司簽備忘錄
慈濟慈善事業基金會經常到各地救災，如何取得乾淨水源是一大問題，已向台灣自來水公司求助，今天雙方簽署合作備忘錄，未來由自來水公司協助慈濟訓練救災人員，使用簡易工具即能達到淨水目的，方便在救災時有乾淨的水可以使用。
自來水公司指出，近年因極端氣候變遷導致自然災害加劇，為避免救災時受汙染水源危害民眾健康，台水公司與慈濟基金會合作推動賑災緊急供水，確保災區民眾安全用水。
合作備忘錄分別由台水公司副總經理李嘉榮與慈濟基金會執行長顏博文共同簽署，合作事宜包括：一、水處理技術教育訓練，二、技術諮詢與指導，三、推動公眾利益、國內外救災、水資源與環境等事項，整合雙方資源，共同合作推展。
水公司指出，台水公司斥資11億將舊淨水場打造成自來水專業訓練中心，去年12月啟用，是亞洲最具規模且功能完善的全方位自來水事業專業訓練園區之一。訓練園區備有完整的自來水專業實習場地，滿足員工教育訓練學習與實際操作技術層面需求，也能契合慈濟慈善事業基金會海內外災害緊急供水及慈善援助方案所需。
未來可協助各單位安排相關技術教育訓練課程，培訓自來水專業種子人才，共同推動國際慈善援助，對外展現公益軟實力，讓世界看見台灣，看見台灣自來水公司。
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