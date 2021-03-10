救災時如何取得乾淨用水 慈濟與水公司簽備忘錄

瑞芳區猴硐礦工文史館由在地老礦工們自發性打造的免費展示空間，透過新北市城鄉局社區規劃師計畫，志工們整修擋土牆，而瑞三本礦坑口也復刻了礦工剪影與礦車，過去荒廢雜草茂密的配電室，也整理出雅座空間，民眾可欣賞到火車奔馳的風光。

2021-03-10 19:43