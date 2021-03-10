救災時如何取得乾淨用水 慈濟與水公司簽備忘錄

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台灣自來水公司副總經理李嘉榮（左）與慈濟基金會執行長顏博文代表共同簽署合作備忘錄。圖／台灣自來水公司提供
台灣自來水公司副總經理李嘉榮（左）與慈濟基金會執行長顏博文代表共同簽署合作備忘錄。圖／台灣自來水公司提供

慈濟慈善事業基金會經常到各地救災，如何取得乾淨水源是一大問題，已向台灣自來水公司求助，今天雙方簽署合作備忘錄，未來由自來水公司協助慈濟訓練救災人員，使用簡易工具即能達到淨水目的，方便在救災時有乾淨的水可以使用。

自來水公司指出，近年因極端氣候變遷導致自然災害加劇，為避免救災時受汙染水源危害民眾健康，台水公司與慈濟基金會合作推動賑災緊急供水，確保災區民眾安全用水。

合作備忘錄分別由台水公司副總經理李嘉榮與慈濟基金會執行長顏博文共同簽署，合作事宜包括：一、水處理技術教育訓練，二、技術諮詢與指導，三、推動公眾利益、國內外救災、水資源與環境等事項，整合雙方資源，共同合作推展。

水公司指出，台水公司斥資11億將舊淨水場打造成自來水專業訓練中心，去年12月啟用，是亞洲最具規模且功能完善的全方位自來水事業專業訓練園區之一。訓練園區備有完整的自來水專業實習場地，滿足員工教育訓練學習與實際操作技術層面需求，也能契合慈濟慈善事業基金會海內外災害緊急供水及慈善援助方案所需。

未來可協助各單位安排相關技術教育訓練課程，培訓自來水專業種子人才，共同推動國際慈善援助，對外展現公益軟實力，讓世界看見台灣，看見台灣自來水公司。

台灣自來水公司與慈濟基金會今簽署合作備忘錄。圖／台灣自來水公司提供
台灣自來水公司與慈濟基金會今簽署合作備忘錄。圖／台灣自來水公司提供

慈濟 看見台灣 氣候變遷

延伸閱讀

桃市消防節水大作戰 救災以幫浦抽水、洗車改採擦拭

影／南投救災演訓被控「玩車」毀生態 吉普車協會澄清

「合作共善、大愛人間」慈濟與基市府簽訂合作備忘錄

基市消防裝備升級 面罩達人眼全視界88% 救災更有保障

相關新聞

大巨蛋鋼筋掉落重罰9萬 黃珊珊：設即時影像全民監督

施工中的台北大巨蛋工程，本月7日在進行光復南路路型改善工程時，發生鋼筋掉落砸毀防護圍籬的公安故事，雖無人員傷亡，但第一時...

大巨蛋鋼筋從天墜落 遠雄：概括承受所有責任

大巨蛋3月7日進行光復南路路型改善工程時，因把挖土機當作起重機使用，吊掛強度不足的鋼筋，導致鋼筋掉落，北市府重罰9萬並要...

失智翁街頭迷途 汐止警溫馨護送返家

汐止警分局警員日前晚間20時許，在執行巡邏勤務行經五堵火車站前時，見一名老翁在路上搖搖晃晃地行走，疑似患有失智症。經員警於老翁衣著口袋內找到健保卡，透過M-POLICE系統找到戶籍地址，主動護送游姓老翁返家，才讓家人鬆了一口氣。

猴硐礦工文史館整修 配電室變雅座賞鐵道美景

瑞芳區猴硐礦工文史館由在地老礦工們自發性打造的免費展示空間，透過新北市城鄉局社區規劃師計畫，志工們整修擋土牆，而瑞三本礦坑口也復刻了礦工剪影與礦車，過去荒廢雜草茂密的配電室，也整理出雅座空間，民眾可欣賞到火車奔馳的風光。

當孩子照顧 汐止文化里櫻花大道闖出名氣

汐止區康誥坑溪的文化里櫻花步道在這幾年闖出名號，更成了新北櫻花祭的熱門賞櫻景點，而沿岸300多株的櫻花，從十幾年前開始栽種，這兩三年花況一年比一年好，一手培育的里長余寶聰從施肥、修剪幾乎都自己來，把櫻花當成孩子在照顧，看著賞櫻人潮越來越多，很有成就感。

石門白蘿蔔季近尾聲 香Q蘿蔔糕好滋味

北海岸除有美不勝收的櫻花，往山上走其實還有當季的白蘿蔔盛產，而一年只有一季的白蘿蔔從農曆年期間出產，至今時序接近產季尾聲，白蘿蔔除了直接吃、煮湯吃，農家還會製成蘿蔔乾、蘿蔔絲或是做成蘿蔔糕，讓快要過季的蘿蔔，依舊可以變化出不同的美味料理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。