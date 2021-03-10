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石門白蘿蔔季近尾聲 香Q蘿蔔糕好滋味

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
北海岸白蘿蔔產季尾聲，做成香Ｑ好吃的蘿蔔糕，讓白蘿蔔發揮最大的經濟效益。 圖／紅樹林有線電視提供
北海岸白蘿蔔產季尾聲，做成香Ｑ好吃的蘿蔔糕，讓白蘿蔔發揮最大的經濟效益。 圖／紅樹林有線電視提供

北海岸除有美不勝收的櫻花，往山上走其實還有當季的白蘿蔔盛產，而一年只有一季的白蘿蔔從農曆年期間出產，至今時序接近產季尾聲，白蘿蔔除了直接吃、煮湯吃，農家還會製成蘿蔔乾、蘿蔔絲或是做成蘿蔔糕，讓快要過季的蘿蔔，依舊可以變化出不同的美味料理。

出磺口農場陳國志說，其實從農曆年前後開始就是白蘿蔔最好吃的季節，現在進入三月，北海岸的白蘿蔔季節已經進入尾聲，還沒有挖出土的白蘿蔔，農家為了保存，會開始製作成不同的食品，像是醃成蘿蔔乾、作成菜脯米或是加入米的元素做成香Ｑ好吃的蘿蔔糕，讓白蘿蔔發揮最大的經濟效益。

有趣的是來到農場到蘿蔔田裡採蘿蔔，情境跟童謠裡的辛苦拔蘿蔔拔不動的狀態完全不同，北海岸的鬆軟土質關係，白蘿蔔可以說是探出頭來的輕輕鬆鬆就可以拔出土，另外接近季節尾聲，開始有蘿蔔開花的情況，農家也實地削開蘿蔔，介紹開花後的蘿蔔花心是長什麼樣子，更實地示範其實自己做蘿蔔糕一點都不困難。

出磺口農場陳國志說，只要將新鮮現採白蘿蔔洗淨削皮刨成絲再燙熟，準備好的在來米事先泡水磨成米漿，備料香菇、蝦米炒香，加入蘿蔔絲、米漿拌炒成半熟狀態，隨後放進蒸籠裡蒸煮，香Ｑ可口的蘿蔔糕就完成，而白蘿蔔進入季節尾聲，喜愛香甜白蘿蔔的愛好者可要把握最後機會，來到北海岸品嚐現採蘿蔔的鮮甜好滋味。

櫻花 石門

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