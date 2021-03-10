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當孩子照顧 汐止文化里櫻花大道闖出名氣

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區文化里櫻花步道闖出名號，里長余寶聰從施肥、修剪幾乎都自己來，把櫻花當成孩子在照顧。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區文化里櫻花步道闖出名號，里長余寶聰從施肥、修剪幾乎都自己來，把櫻花當成孩子在照顧。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康誥坑溪的文化里櫻花步道在這幾年闖出名號，更成了新北櫻花祭的熱門賞櫻景點，而沿岸300多株的櫻花，從十幾年前開始栽種，這兩三年花況一年比一年好，一手培育的里長余寶聰從施肥、修剪幾乎都自己來，把櫻花當成孩子在照顧，看著賞櫻人潮越來越多，很有成就感。

文化里長余寶聰說，今年櫻花開的比前幾年更美，天公做美這一段步道的日照很充足，所以，花況很好，那也有很多人問怎麼才能讓櫻花同時開，越來越美，其實從幼苗開始到開花，大概要七年到八年，其他如果是從其他地方或是花圃買過來種的話，樹無法深根，必須要三五年的時間，樹葉才會茂盛開的才會漂亮。

余寶聰指出，像是今年櫻花盛開時人潮真的很多，每年賞櫻人潮多我也很高興，這幾年文化里的知名度真的蠻高的，遠到台中、新竹、板橋、基隆等等，真的很多人來，也會問我櫻花到底是怎麼照顧的，除了志工會幫忙修剪、施肥，主要是我自己如果樹枝長出幼苗就會去修剪，因為幼苗會將養份吸走影響櫻花主幹，營養不夠包括樹葉、開會都會受影響。

余寶聰表示，櫻花開時垂落很美，現在長出綠葉有時候因為下雨，雨水造成樹枝低落，有時候民眾認為會阻礙而折樹枝，我很不喜歡，因為種櫻花真的就好像在照顧小孩一樣，看民眾折斷樹枝真的很不捨，因為我的櫻花除了志工協助修剪灌木以外，其他的都是由我本人親自修剪，

過年前櫻花大開再和一旁的溪水相揮映，也讓新北市政府這幾年也將這一段，納入櫻花祭的路線之一，而雖然，現在花開過了，不過，一樣有看頭，枝頭上綠色、紅色、橘色的果子，櫻花果也很美，當呈現暗紅色時就像小葡萄一樣。

里長余寶聰說，文化里櫻花果現在結實累累，數量也比其他地方多，主要是一年施三次有機肥有關係，吃起來酸酸的也有民眾會摘回去泡酒，而我則是會將果子進行櫻花樹的復育，目前已經種了近百盆，等到那裡有缺就補上去。而櫻花果一結，也吸引好多小鳥來吃，最近就吸引不少白頭翁來吃櫻花果，是另類美景。

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