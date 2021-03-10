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猴硐礦工文史館整修 配電室變雅座賞鐵道美景

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區猴硐礦工文史館荒廢配電室，也整理出雅座空間，民眾可欣賞到火車奔馳的風光。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區猴硐礦工文史館荒廢配電室，也整理出雅座空間，民眾可欣賞到火車奔馳的風光。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳猴硐礦工文史館由在地老礦工們自發性打造的免費展示空間，透過新北市城鄉局社區規劃師計畫，志工們整修擋土牆，而瑞三本礦坑口也復刻了礦工剪影與礦車，過去荒廢雜草茂密的配電室，也整理出雅座空間，民眾可欣賞到火車奔馳的風光。

新北市社區規劃師輔導團隊老師林士堅表示，瑞芳區猴硐礦工文史館，自108年由退休老礦工們凝聚在地情誼，一手一手維修打造免費的文物導覽空間，去年透過新北市城鄉局社區規劃師計劃，爭取到水溝擋土牆的翻修，並設計了多個打卡場景，透過配電室周圍清除雜草、設計咖啡座椅，礦坑口設計礦工剪影與礦車展示，環境的美化，讓訪客前來，留下更精彩、深刻的回憶。

礦業退休人員交流協會理事長周朝南表示，文史館中老礦工們難得的照片紀錄，傳達出台灣能源史的進程下，猴硐地區的礦業奮鬥與甘苦，今(10)日的社造成果分享會中，老礦工們邀請瑞芳在地的瑞薩克樂團演奏一首首金曲，大家快樂牽手起舞，熱鬧慶祝文史館的美化新面貌，也感謝立委賴品妤服務團隊特地前來關心環境，期許日後能為館舍的營運與維護做強力後盾。

3/13是建中、北一女等學校高中生自組「煤鄉點燈人」團隊，最後一場學生導覽活動，將結合老礦工的故事與礦業景點介紹，用學生自己的口吻詮釋猴硐歷史，全程免費，並有神秘嘉賓蒞臨交流，歡迎有興趣的年輕族群洽「煤鄉點燈人」臉書或Instagram粉專作線上報名。

瑞芳 猴硐

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