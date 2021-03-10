失智翁街頭迷途 汐止警溫馨護送返家

汐止警分局警員日前晚間20時許，在執行巡邏勤務行經五堵火車站前時，見一名老翁在路上搖搖晃晃地行走，疑似患有失智症。經員警於老翁衣著口袋內找到健保卡，透過M-POLICE系統找到戶籍地址，主動護送游姓老翁返家，才讓家人鬆了一口氣。

汐止警分局長安派出所所長及警員王人平執行巡邏勤務行經五堵火車站前時，一名老翁手上還提著一個大袋子逐漸往馬路中央走去，員警遂立即開啟警示燈擋住後面來車並將其扶至路旁，但詢問其住家地址時老翁支吾其詞，無法清楚應答，疑似患有失智症。

汐止警分局指出，經員警於老翁衣著口袋內找到健保卡，確認了老翁的身分，並透過M-POLICE系統找到戶籍地址，隨即以巡邏車護送游姓老翁返家。

游姓老翁家人表示，游姓老翁年紀大有失智狀況，當日趁家人沒注意自行出門，家人發現後在住家附近尋找未果，正準備要前往派出所報案，幸好員警暖心主動護送游姓老翁返家，才讓家人鬆了一口氣。

汐止警分局呼籲，若家中如有失智長者，應時常以拍照方式，記錄患者常穿之衣物與特徵等，並配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，或向社會局申請預防走失的「愛心手鍊」，避免在外走失，造成意外發生。