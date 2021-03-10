312植樹節 新北市圖3分館借書送小盆栽
3月12日植樹節，新北市立圖書館樹林分館、中和分館、坪林分館當天借書就免費送小盆栽；另三重五常分館3月份推「植感女生節」系列活動，有機會拿花草茶、植物口罩材料包等。
新北市立圖書館今天發布新聞稿指出，新北市圖三重五常分館在3月推「植感女生節」系列活動，活動期間只要借書，便可搭配星座抽取專屬自己的療癒花草茶，還有機會拿到植物口罩材料包，製作獨一無二的花草口罩。
12日植樹節當天借書加碼送限量植物種子；13日有「植的追球」青苔球植物創意手作課程、與「植想遇見你」園藝治療與紓壓講座。
樹林分館、中和分館、坪林分館在植樹節當天，舉辦借書免費送「愛苗」活動，讓大家可以藉植栽傳情意，替居家環境營造綠意，度過植感系節日。
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