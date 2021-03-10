快訊

評／「線上立破」的績效目標，是打擊犯罪還是製造犯罪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大巨蛋鋼筋從天墜落 遠雄：概括承受所有責任

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對大巨蛋鋼筋掉落事件，遠雄發言人楊舜欽表示會概括承受所有責任。圖／北市勞動局提供
針對大巨蛋鋼筋掉落事件，遠雄發言人楊舜欽表示會概括承受所有責任。圖／北市勞動局提供

大巨蛋3月7日進行光復南路路型改善工程時，因把挖土機當作起重機使用，吊掛強度不足的鋼筋，導致鋼筋掉落，北市府重罰9萬並要求暫停施工，遠雄發言人楊舜欽否認使用挖土機是便宜行事，但針對停工、開罰懲處皆尊重且概括承受。

楊舜欽表示，在進行鋼筋籠吊掛時，因纜繩斷裂導致鋼筋籠掉出工區，妨礙交通，所幸無人受傷，既然是承包廠商就責無旁貸，對於市府後續的處罰均概括承受所有責任，對內也會對下游廠商進行咎責。

楊坦承，事故發生後早上才看到影片，由於工區很大，在查核上確實也有疏漏之處，未來包含施工日誌登載、成員監管等，都會重新做監督，務必做到符合公務單位查驗；施工日誌方面，雖然不會每天送建管處，但市府隨時都能查核。

楊順欽指出，吊掛這種施工方式，在重量不重，加上工區狹小的情況下，的確很多工區會有這樣的施作情況，用挖土機來做吊掛，但此次事件沒考量到指揮手及乘載重量，有無便宜行事還需調查，而鋼筋籠的實際重量也需查證。

北市 大巨蛋 遠雄

延伸閱讀

大巨蛋鋼筋掉落重罰9萬 黃珊珊：設即時影像全民監督

大巨蛋工地用挖土機吊鋼筋掉落 缺失遭罰9萬元

打造金門地方指標 水頭港大型旅客服務中心113年完工

大巨蛋工地鋼筋掉落 北市府要求遠雄暫停施工

相關新聞

大巨蛋鋼筋掉落重罰9萬 黃珊珊：設即時影像全民監督

施工中的台北大巨蛋工程，本月7日在進行光復南路路型改善工程時，發生鋼筋掉落砸毀防護圍籬的公安故事，雖無人員傷亡，但第一時...

大巨蛋鋼筋從天墜落 遠雄：概括承受所有責任

大巨蛋3月7日進行光復南路路型改善工程時，因把挖土機當作起重機使用，吊掛強度不足的鋼筋，導致鋼筋掉落，北市府重罰9萬並要...

膩了速食愛情交友軟體？北市舉辦12區特色單身聯誼活動

為了讓更多單身朋友擴大交友圈，在忙碌的生活中尋覓到幸福，台北市政府民政局規畫12區公所特色單身聯誼活動，希望單身朋友，若...

台東興建社會住宅 徐國勇：5%留給年輕警消住

落實蔡英文總統社會住宅政策，行政院東部聯合服務中心與營建署、住都中心推動規畫台東興建社會住宅，3處基地共計331戶，其中...

中央如和地方意見不同？侯友宜：對的事就要做

新北市長侯友宜中午出席中華民國工商協進會第25屆第12次理監事聯席會議，並以「大城小國，新北十年願景」做專題演講，他表示...

北市路殺犬貓貓隻占9成 五大路段民權東六段最多

台北市首創全國，於2018年推動人道處理路殺犬貓遺體SOP，至今上路滿2年，已為近1千8百隻路殺犬貓送行。台北市環保局今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。