大巨蛋鋼筋從天墜落 遠雄：概括承受所有責任

大巨蛋3月7日進行光復南路路型改善工程時，因把挖土機當作起重機使用，吊掛強度不足的鋼筋，導致鋼筋掉落，北市府重罰9萬並要求暫停施工，遠雄發言人楊舜欽否認使用挖土機是便宜行事，但針對停工、開罰懲處皆尊重且概括承受。

楊舜欽表示，在進行鋼筋籠吊掛時，因纜繩斷裂導致鋼筋籠掉出工區，妨礙交通，所幸無人受傷，既然是承包廠商就責無旁貸，對於市府後續的處罰均概括承受所有責任，對內也會對下游廠商進行咎責。

楊坦承，事故發生後早上才看到影片，由於工區很大，在查核上確實也有疏漏之處，未來包含施工日誌登載、成員監管等，都會重新做監督，務必做到符合公務單位查驗；施工日誌方面，雖然不會每天送建管處，但市府隨時都能查核。

楊順欽指出，吊掛這種施工方式，在重量不重，加上工區狹小的情況下，的確很多工區會有這樣的施作情況，用挖土機來做吊掛，但此次事件沒考量到指揮手及乘載重量，有無便宜行事還需調查，而鋼筋籠的實際重量也需查證。