大巨蛋鋼筋掉落重罰9萬 黃珊珊：設即時影像全民監督

施工中的台北大巨蛋工程，本月7日在進行光復南路路型改善工程時，發生鋼筋掉落砸毀防護圍籬的公安故事，雖無人員傷亡，但第一時間遠雄及北市府竟毫不知情。台北市副市長黃珊珊宣布，未來北市大型工程將設置即時影像，讓全民監督；勞動局則表示，事故場區暫時停工並開罰下游廠商及大包共9萬元。

勞動局長陳信瑜表示，北市從2011年起，針對大巨蛋工程共勞檢1394次、通知停工18次、處以罰鍰78次，今年1月起已檢查15場次，針對3月7日事故調查結果，發現下游承攬廠商睿億工程有4點問題，第一，使用不對機具，把挖土機當起重機吊掛鋼筋，違法職業安全衛生設施規定第116條，開罰3萬元。

第二，鋼索強度不足導致斷裂，違法職業安全衛生設施規定第97條，再罰3萬元；第三，沒有沒日盤點檢查如鋼索、吊鍊等吊掛設備，依照職業安全衛生管理法第53條，已通知廠商即刻改善；第四，大包單位邦興營造因未善盡監督管理責任，開罰3萬，總計該工程事故共開罰9萬元。

陳信瑜表示，停工期間將要求廠商全面檢查工區環境，要求事業單位擬訂事故發生對策，並盼大包單位重新招開協議組織，要求所有承包商針對吊掛作業重新進行訓練；復工後，會將此工地列為高風險工地，每周檢驗一次，並視工地改善情況增加檢查頻率。

也會要求大包每日派員至現場監督，要求下游廠商依規定作業，若勞動局一再發現上述缺失，將會重罰並再度要求停工；復工條件就是要用標準合格的機具來吊掛強度足夠的鋼索。

勞動局指出，現在相關法令沒有要求大巨蛋勒令停工，僅要求光路南路路型改善工程暫停施作，並非整個大巨蛋工程停工；此事件主要問題為通報系統失靈，下游廠商出事，遠雄及市府完全不知，若未來有發生類似事件，廠商第一時間應立即通報，若無通報並發生公安事件將即刻開罰，每日10萬元，可累積開罰。

北市建管處表示，建管處未來會依照建管法加強不定期檢查頻率；北市去年9月修正5億以上公共工程法規定，包含BOT、大巨蛋等重大工程，再申請勘驗過程中，須檢附上一次申報到這次申報期間的施工日誌給建管處，而非等到最後才繳交。事件發生後，今天已行文遠雄繳交這週施工日誌，來了解這段期間施工狀況。