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膩了速食愛情交友軟體？北市舉辦12區特色單身聯誼活動

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
去年大同區公所舉辦的聯誼活動。圖／北市民政局提供
去年大同區公所舉辦的聯誼活動。圖／北市民政局提供

為了讓更多單身朋友擴大交友圈，在忙碌的生活中尋覓到幸福，台北市政府民政局規畫12區公所特色單身聯誼活動，希望單身朋友，若對速食愛情交友軟體膩了，能放下手機、踏出家門，報名參加，面對面體驗愛情。系列單身聯誼活動，各區公所名額為男女20，從4月開始至9月底止。

北市民政局長藍世聰表示，為了幫助未婚市民有更多認識另一半的機會，今年由各區公所運用地區資源，無論是活動地點或行程規畫上，辦理具有在地特色的單身聯誼活動，例如大同區霞海城隍月老、中山區心中山線形公園、北投區溫泉飯店等，搭配走讀、運動、下午茶行程，輕鬆有趣。

民政局指出，希望藉由活動，讓未婚市民找到有緣且適合的另一半，第1場聯誼活動由萬華區公所辦理，活動自即日起開放報名，各區活動預計報名時間，可至台北市政府民政局官網（https://ca.gov.taipei/）查詢，報名資格及活動詳情請洽詢各區公所聯誼活動窗口。

民政局指出，12區公所各自規畫特色活動，部分要交保證金1000元，全程參加退費。例如在北投區的活動，選在米其林旅館指南推薦的加賀屋日式溫泉旅館，名額男女20，但需要設籍或就業在北投的青年男女才能報名，活動內容包括體驗日式會席料理套餐，茶道，由加賀屋的老師親自教導。

單身聯誼活動 北投 北市

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