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台東興建社會住宅 徐國勇：5%留給年輕警消住
落實蔡英文總統社會住宅政策，行政院東部聯合服務中心與營建署、住都中心推動規畫台東興建社會住宅，3處基地共計331戶，其中基地面積最大達0.8公頃的國有財產署土地，將興建198戶多功能社會住宅，預計今年7月發包設計監造。內政部長徐國勇今天在台東視察時說，將留5%給年輕警消住。
徐國勇說，社會住宅只租不賣，且租金低於市價，一般民眾可以用8折優惠承租，弱勢民眾可以6.4折優惠承租，這樣租金降低，民眾就有多餘的資金來運用，不僅提升生活品質，也能存錢買下自己的房子；另也保留5%的房子，給2線1以下的警消承租，相信對於社會住宅的住戶來說，絕對安全又放心。
他強調，社會住宅的設計不僅限於一般房子，還規畫日造中心、托育中心、集會空間、戶外開放空間、中央監控室及商店區等多功能住宅，更重要的是也照顧周邊獨居老人，政府協助將原有房子包租代管服務，專案優先入住社會住宅，使得社會住宅可以是青銀共居的地方。
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