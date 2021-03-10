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北市路殺犬貓貓隻占9成 五大路段民權東六段最多

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市首創全國，於2018年推動人道處理路殺犬貓遺體SOP，至今上路滿2年，已為近1千8百隻路殺犬貓送行。圖／北市環保局提供
台北市首創全國，於2018年推動人道處理路殺犬貓遺體SOP，至今上路滿2年，已為近1千8百隻路殺犬貓送行。圖／北市環保局提供

北市首創全國，於2018年推動人道處理路殺犬貓遺體SOP，至今上路滿2年，已為近1千8百隻路殺犬貓送行。台北市環保局今天也公布，最常發生路殺犬貓的前五名路段，分別為民權東路6段最多、其次為承德路7段、安康路、濱江街、及和平東路3段。

北市環保局表示，「北市街道犬貓遺體處理作業流程」，由環保局與動保處共同合作，為市府友善動物政策之一，也是動物福利的延伸。2018年12月上路後，也已有數個縣市跟進實施。

環保局表示，SOP執行至今，「北市街道犬貓遺體處理作業流程」上路已滿2年，共人道處理街道犬貓遺體1801件，其中貓隻處理1643件、犬隻158件，貓占91%為最大宗，案件數為犬的10倍多，而有晶片者平均約占16.5%。

環保局說，當環保局接獲1999通報有道路犬貓遺體時，清潔隊員會使用「犬貓遺體專用箱」盛裝後運送至冰櫃冰存，再通報動保處掃描有無晶片及通知飼主，飼主領回自行處理外的其他犬貓遺體，則交由動保處一併委託專業殯葬業者辦理。

環保局除公布最常發生路殺犬貓的前五名路段，分別為民權東路6段最多、其次為承德路7段、安康路、濱江街、及和平東路3段。

若分年度看，2018年12月共服務34件，有晶片的犬貓遺體9件，占比約26%；2019年服務718件，有晶片占123件、約17%；2020服務1049件，有晶片的占166件、約16%。

北市

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