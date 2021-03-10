聽新聞
test
0:00 / 0:00
想療癒、紓壓 來新北「植感圖書館」體驗綠色浪漫
植樹節與白色情人節即將到來，療癒系的「植感圖書館」三重五常分館將推出「植感女生節」系列活動，讓民眾可以體驗「綠色浪漫」，新北市立圖書館表示，希望在疫情尚未平息的期間，透過植物與閱讀，紓壓、放鬆，感受另類免疫力。
新北市立圖書館館長王錦華表示，三重五常分館推出「植感女生節」系列活動，包括「植的玩味」，3月份到「植感圖書館」借書，便可搭配星座抽取專屬自己的療癒花草茶；「植物口罩DIY」3月10日起，借書即有機會獲得植物口罩材料包，可以自己製作獨一無二的花草口罩；3月12日植樹節當天借書還加送限量植物種子，讓心意隨著時間慢慢滋長。
另外，3月13日還有「植的追球」青苔球植物創意手作課程、與「植想遇見你」園藝治療與紓壓講座，讓民眾可以手作幸福青苔球，作為情人節禮物；或者與情人一起享受療癒的「寧靜時刻」，圖書館也特別布置了「台灣花磚牆」可以打卡拍照，只要借書便可免費參加。
在植樹節前夕，為了讓陪讀學童可以知道栽種樹木對環境保育的重要性，汐止分館規劃了「日久森情」活動，除了帶領10位陪讀學童前往伊甸基金會汐止「秀峰家園」，和身障的大哥哥、大姐姐們一起種下台灣原生種樹苗，以實際行動保護自然環境，種樹愛地球，同時體驗社區服務學習。圖書館還邀請到汐止動態閱讀協會理事長何綺華，用獨特的「紙芝居」說故事方式，結合自創綠色繪本《有怪獸》，帶小朋友認識生態環境。
植樹節之後，314白色情人節緊接著到來，樹林分館、中和分館、坪林分館也特別推出植樹節當天借書免費送「愛苗」的活動，讓民眾可以藉植栽傳情意，為居家環境營造綠意，一起渡過植感系情人節。相關活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話(02)29537868。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言