想療癒、紓壓 來新北「植感圖書館」體驗綠色浪漫

植樹節與白色情人節即將到來，療癒系的「植感圖書館」三重五常分館將推出「植感女生節」系列活動，讓民眾可以體驗「綠色浪漫」，新北市立圖書館表示，希望在疫情尚未平息的期間，透過植物與閱讀，紓壓、放鬆，感受另類免疫力。

新北市立圖書館館長王錦華表示，三重五常分館推出「植感女生節」系列活動，包括「植的玩味」，3月份到「植感圖書館」借書，便可搭配星座抽取專屬自己的療癒花草茶；「植物口罩DIY」3月10日起，借書即有機會獲得植物口罩材料包，可以自己製作獨一無二的花草口罩；3月12日植樹節當天借書還加送限量植物種子，讓心意隨著時間慢慢滋長。

另外，3月13日還有「植的追球」青苔球植物創意手作課程、與「植想遇見你」園藝治療與紓壓講座，讓民眾可以手作幸福青苔球，作為情人節禮物；或者與情人一起享受療癒的「寧靜時刻」，圖書館也特別布置了「台灣花磚牆」可以打卡拍照，只要借書便可免費參加。

在植樹節前夕，為了讓陪讀學童可以知道栽種樹木對環境保育的重要性，汐止分館規劃了「日久森情」活動，除了帶領10位陪讀學童前往伊甸基金會汐止「秀峰家園」，和身障的大哥哥、大姐姐們一起種下台灣原生種樹苗，以實際行動保護自然環境，種樹愛地球，同時體驗社區服務學習。圖書館還邀請到汐止動態閱讀協會理事長何綺華，用獨特的「紙芝居」說故事方式，結合自創綠色繪本《有怪獸》，帶小朋友認識生態環境。