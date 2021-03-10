吾愛台灣特展 柯文哲：對台灣幸福有幫助就是台灣人

來自世界不同國家傳教士、學者、醫療奉獻者，在這一百多年來，先後來到台灣奉獻，台北市立文獻館規劃「吾愛台灣—愛台灣的外國人特展」，邀北市基督教救世傳播協會創辦人彭蒙惠等貴賓出席，市長柯文哲今出席開幕儀式，也變成粉絲，表示唸國中就聽空中英語，今見到本尊相當興奮，盼透過這些在台灣外國人的故事，讓台灣變成更和諧社會。

柯文哲致詞時也表示，什麼是台灣人？「只要是出生台灣、在台灣住過、認同台灣、對台灣幸福有幫忙的，就是台灣人」，這就是他今天要強調的理念。

「愛台灣的外國人特展」今天舉行開幕儀式，除彭蒙惠外，半線文教基金會劉峯松董事長、台北市私立愛愛院院長施武靖、紀念八田與一文化藝術基金會副董事長黃金山、道真護理教育研究基金會董事長余玉眉、馬偕紀念醫院牧師彭榮恩、彰基文史博物館長詹麗珠等多位貴賓與會。

柯文哲說，愛愛院過去照顧萬華地區遊民，關心別人的文化正是愛愛院的資產，目前台北市東明社宅長照就是委託愛愛院營運；另外，出席開幕的余玉眉，則是他在台大當小醫生時的護理部主任，柯還開玩笑，「余玉眉我小時候就認識，今一講，每個人都暴露年紀」，引現場笑聲不斷。

柯文哲表示，台灣是一個多元社會，理解並且尊重不同文化間的差異，不同的意見才有在社會中發聲的空間及權利，除了本次特展的10組人士外，還有非常多外國人也熱愛著這片土地；希望市民朋友能透過這次展覽，讓大家體會跨越國度、跨越文化，無私奉獻的精神與愛，並且認識這片土地上曾經發生過的美好且溫暖的事蹟。

台北市立文獻館提到，這次的特展規畫「愛台灣的外國人們」、「超越百年的情感」、「High-Five愛台灣」等三展區，展出馬偕、白寶珠、斯文豪、巴爾敦、蘭大衛與連瑪玉、八田與一、施照子、稻垣藤兵衛、矢內原忠雄、立石鐵臣等曾對台灣做出無私貢獻的外國人們的事蹟。