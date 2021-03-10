新北力推河川治理 提出2030年理想願景

新北市長侯友宜今日主持市政會議，針對新北市河川治理喊出2030年願景目標，希望能將淡水河全流域脫離嚴重汙染，同時對境內125條河川依照都會、生態、景觀3種型態分別制定策略整頓，恢復河川自然生命力。

作為北台灣第一大河，淡水河流域去年仍有6％屬嚴重汙染，環保局未來將透過智慧監控、總量管制以及科技執法等方式，先設定在明年要將嚴重汙染流域減半，目標2030年全數脫離嚴重汙染。

侯友宜表示，淡水河汙染是他最主要關心的河川治理項目，不只2030年要脫離嚴重汙染，包括汙水接管、廢水取締也要加強。侯友宜要求警察局要全力配合稽查，認為人民保母不是只保護民眾，還需要協助公部門辦案，即便會涉及幫派跟很多問題，也希望能當作重點工作積極處理。

另外水利局在市政會議中提到板橋湳仔溝、泰山貴子坑溪與雙和瓦磘溝目前整治進度，湳仔溝可望3月底整治完成，周邊綠化預計新增3座濕地，讓當地生態更豐富；貴子坑則正在增設子溝解決母溝臭味問題，預計5月完工，將接著後續接管作業，拚2024接管率95％。

侯友宜特別點名的瓦磘溝整頓，短期先以底泥固化、增設清汙泵以及在市場加裝油脂截留器，2年內讓瓦磘溝不再發臭，周邊綠化則碰上用地取得困難，水利局與各局處合作，將瓦磘溝示範段延長，並改由跨區容積移轉、容移代金等方式取得土地，加速瓦磘溝兩側綠化並引進新店溪清水。

侯友宜說，很多必須要徵收的瓦磘溝周邊土地，實際徵收開銷會太高，透過容移代金、容積移轉解決經費不足問題，持續朝河川整治努力。