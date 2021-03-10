清明防疫避人潮聚集 侯友宜鼓勵線上祭拜祖先

新北市政府民政局今天表示，因應武漢肺炎疫情，今年清明節仍取消大型法會。新北市長侯友宜則鼓勵線上祭拜先人，不僅能避開人潮，也能達到追思祖先、慎終追遠目的。

新北市政府「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第117次應變會議暨市政會議」今天在市府舉行，侯友宜聽取市府各單位報告2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫作為。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，新北市目前居家檢疫人數有1279人，因應清明連續假期來臨，規劃取消清明法會並恢復搭設棚外祭拜的棚架，持續開辦線上祭拜，預期4月2日起連續假期可以分散祭祖人流，並呼籲民眾避開祭祀人潮。

侯友宜接受媒體聯訪時指出，新北市的武漢肺炎疫苗接種對象與流程，依照中央流行疫情指揮中心的規劃，才不會亂套。

至於他是否會帶頭施打武漢肺炎疫苗，侯友宜表示，政府採購的疫苗如果沒有辦法消除疑慮，不管是中央或地方首長都有責任帶頭率先施打，毫不猶豫以安頓民心，讓民眾看到首長以身作則、親力親為。

侯友宜說，防疫不可掉以輕心，鼓勵民眾線上祭拜祖先，不僅能避開人潮，也能達到追思祖先、慎終追遠的目的。

侯友宜指出，清明法會將採取戶外搭棚子祭拜，若真的要進入室內，須採取實名制；至於連續假期的出遊人潮、接駁車安排，民政局及觀光旅遊局要提前規劃，提早因應。