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與台大醫院、台大公衛簽合作協議 北市提5大方向

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局長黃世傑（左）與台大醫院院長吳明賢簽署合作協議書。圖／北市衛生局提供
北市衛生局長黃世傑（左）與台大醫院院長吳明賢簽署合作協議書。圖／北市衛生局提供

因應近年食安問題、新興傳染病頻傳，為促進官學合作，同時提供專業建議作為訂定衛生政策參考，北市衛生局與台灣大學公共衛生學院、台灣大學醫學院附設醫院，三方延續先前合作機制，訂定合作協議／意向書，盼攜手為市民健康盡最大心力。

衛生局於2016年2月與台大公衛學院、台大醫院簽訂合作協議。衛生局與公衛學院合作包含建立藥物濫用資料GIS分析模式，提供各地毒品危害防制中心參考，透過視覺化歸納及配合熱點分析繪製風險圖像，有助於辨識三、四級毒品聚集地。

另有新型海洛因檢測標的檢測研究，從美沙冬病人尿液檢體中，發現海洛因不純物一系列代謝物，可作為是否使用非法海洛因的依據，可降低偽陽性產生，今年起更加入毒防個管師訓練計畫，從台北開始推動，並逐漸擴大到全國。

與台大醫院的合作案則有結核病防治級大腸癌檢查涵蓋率初探。台大醫院自2016年加入北市潛伏結合感染（LTBI）指定治療醫院，整合胸腔內科、感染科級小兒感染科等30多位相關專科醫師，共同執行結核病高風險個案篩檢及治療。

而大腸癌檢查涵蓋率分析仍持續合作執行中，就北市聯合醫院暨所屬院外門診部所執行大腸癌篩檢結果進行分心，經前幾年透過學術及臨床所提供的研究結果與實務經驗，提供衛生政策參考，讓官學合作發揮最大效益。

衛生局表示，近年來持續面臨衛生議題不斷，包含萊豬、新冠肺炎疫情、人口結構快速老化等眾多公衛議題挑戰及威脅，為制定更完善衛生政策，北市延續理論與實務結合的良好合作模式，繼續與台大公院學院及台大醫院簽署合作協議／意向書。

衛生局長黃世傑也提出未來5年合作方向，包含食品安全、長照資源評估、毒品危害防治、雙向轉診、醫療結合保險科技、失智共照中心等領域議題，盼藉由三方合作，共同大造市民健康福音。

北市今年持續與台大公衛學院、台大醫院簽訂合作協議意向書，讓官學合作發揮最大效益。圖／北市衛生局提供
北市今年持續與台大公衛學院、台大醫院簽訂合作協議意向書，讓官學合作發揮最大效益。圖／北市衛生局提供
北市衛生局長黃世傑（右）與台大公衛學院院長鄭守夏（左）簽署合作協議書。圖／北市衛生局提供
北市衛生局長黃世傑（右）與台大公衛學院院長鄭守夏（左）簽署合作協議書。圖／北市衛生局提供

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