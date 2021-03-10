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北市議員鍾沛君承認熱戀歌手 感謝對方陪伴

中央社 / 台北10日電

媒體報導，國民黨台北議員鍾沛君與歌手、居酒屋老闆陳布朗熱戀。鍾沛君今天接受媒體聯訪時，大方承認2人關係，並提到在她人生最黯淡無光的時期，幸好有對方陪伴。

週刊王報導，國民黨籍台北市議員鍾沛君與饒舌歌手、居酒屋老闆的陳布朗正熱戀。鍾沛君今天接受媒體聯訪時說，日前因肺部出現狀況住院開刀治療，她人生最黯淡無光時期，有對方陪伴，順利度過那段時間。

鍾沛君表示，手術後醫生建議多運動，但她不太喜歡運動，因對方陪伴，彼此從事很多戶外運動，像爬山，因雙方共同喜愛是潛水，希望之後有機會可一起前往海邊潛水。

鍾沛君說，跟對方行業不同，很多人得知後，感到驚訝，她是普通人，也希望工作時間外，有可相處談天的對象，且對方是具有幽默感的人，雙方在忙碌工作外，相處時也增加樂趣。

鍾沛君表示，她對演藝圈很陌生，雙方初見面時，都不認識對方及各自從事行業，相處過程很純真自在，對於未來，跟普通人一樣會思考、規劃。

鍾沛君的母親及阿姨因肺腺癌離世，她日前例行健檢發現右肺異常，今年1月間動手術，順利出院，鍾沛君當時說，手術完後，又是另一段新人生開始。

鍾沛君2018年時由記者轉戰跑道，當選北市大安、文山區議員。已婚、育有一女的鍾沛君當選後，在廣播節目提到已跟電視台工作的前夫離婚，女兒由雙方撫養。

鍾沛君 手術

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