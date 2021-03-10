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樹林農會理事長改選變天 在野派囊括全部票數

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
樹林農會理事長改選結果出爐，在野派的鄭啟任(中)囊括全部票數推翻掌權派，成為新任理事長。圖／新北市樹林農會提供
樹林農會理事長改選結果出爐，在野派的鄭啟任(中)囊括全部票數推翻掌權派，成為新任理事長。圖／新北市樹林農會提供

新北市樹林農會理事長改選今日上午登場，由於在野派在2日的理事改選就已經將9席理事全數拿下，原理事長王俊堯確定落選，因此今天選舉過程平和，在野派所推出的鄭啟任囊括全部票數，成為新任理事長。王俊堯表示，農會受疫情影響，虧損數千萬，現在會努力拚經濟，讓樹林農會變得更好。

樹林農會理事長之爭相當激烈，原理事長王俊堯為新北市議員高敏慧妹婿，若再加上都是屬於高系的前兩任理事長陳相儒、賴朝進，等於高派已掌管樹農近12年。

但近來傳出有基層不滿農會高層的做事風格，希望能夠改變樹林農會，於是他們找上前立法委員廖本煙，希望由他出馬角逐樹農理事長，不過廖在選前因被判定資格不符，無法參加理事長選舉，讓這場選戰變得更加詭譎。

廖派與高派在2月底黨員改選時打得激烈，最後由在野的廖派拿下多數，本月2日理事選舉時，廖派更拿下9席理事，原理事長王俊堯只拿下8票，意外落馬，外界對此結果感到驚訝。

如此也幾乎確定廖本煙陣營將拿下理事長寶座，所以今天改選理事長過程相當平和，最後由廖方推派的鄭啟任囊括9票，成功推翻掌權派，成為新任樹農理事長。

鄭啟任過去曾在農會擔任過組長、代表、理事，同時也擔任南園社區發展協會理事長，每到休耕期間便會到農田種植花卉，熟悉農業事務。他表示，樹農因受疫情影響，所以上任後會努力拚經濟，他與理事的目標一致，會一起團結起來為農民做事，讓樹林弄會更加茁壯。

農會

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