延續善的傳承 葉德勝家人捐保險費助公所供長者愛心餐

老年獨居人口持續增加，林口區公所與區內多間便當店結合，讓行動不便或無法自行炊煮的長輩能在家附近就近取餐，除了每一餐都能吃到熱騰騰的飯菜，也可以得到更完善的關懷與照顧。

公所表示，去年底工二工業區理事長葉德勝因遭逢意外不幸去世，葉理事長的家人為延續葉理事長生前樂善好施的個性，特別將新北市民意外身亡保險費15萬元捐給林口區公所做為本案的推動經費，讓葉德勝的善行義舉能夠延續，也幫助更多因遭逢變故而三餐不繼的長者。

林口區長藍品畯表示．區公所與多位里長共同訪視轄內弱勢獨居長者，在評估長者各項條件皆不適合或無力自行炊煮後，即與長者住處相近的便當店進行接洽，讓長者能就近取餐或用餐，公所再依長者取餐情況每月與便當店結算費用。

合作的便當店除提供長者餐點外，也可每日協助觀察長者的身體狀況，長者若未如期取餐或取餐時身體有任何狀況，可隨時通知里長或公所，讓便當店也成為社會關懷網絡的重要一環。每位長者取餐的時程以2個月為一期，除可解決因遭逢變故長輩的燃眉之急，也讓善款能幫助更多有需要的對象並發揮最大效益。

目前林口區已有三位里長共同推動此專案，分別為東林里長陳洪賓、林口里長蘇夏宗以及西林里長王國華，其中王國華更是每日親送3個由太陽長照機構提供的便當，風雨無阻地將愛心傳遞到每一位長者的手中。

陳洪賓表示，東林里該名領餐長者因家庭因素需獨居在外，居住場所環境不佳且無法炊煮，常需跟附近的早餐店要沒賣完的食物充飢，在媒合成功後，長者即可至便當店用餐或取餐，毋須過著有一餐無一餐的日子，順利解決長者的燃眉之急。