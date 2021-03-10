聽新聞
test
0:00 / 0:00
一日北高飆體育局負政治責任 柯文哲：做事要嚴謹
台北市長柯文哲今年228再度挑戰一日北高，卻引發北市議員砲轟，甚至當天聲量也不及網紅議員呱吉，傳出柯文哲昨市政會議時，直接點名體育局長李再立，嗆是否親自看過體育局新聞稿？還批「局處若想自己發自己的，就準備自己負起政治責任」。柯文哲今天則表示，他不是不滿首長，而是做事要認真。
對於昨天是否就一日北高，飆罵體育局長？柯文哲說，他昨不是不滿，只是要求首長做事要認真，包括自行車車子要準備；若要轉播，媒體事務組也要與外面的公關公司協調。柯說，「當天的轉播畫面很爛，不是嗎？」做事要嚴謹，這樣而已。
對於柯重話要首長負政治責任？柯文哲說，以後就是市府的新聞稿，要由專業人士處理，不過首長要親自確認，因為首長還是要負政治成敗責任，另外，新聞稿也要有職務代理人。
由於今年的一日北高，看直播人數少，效益不佳，明年是否繼續騎？柯文哲表示，活動本身還是很重要，不管自行車運動或自行車產業，柯也說，他原以為捷安特是外國品牌，後來才發現，原來捷安特是台灣品牌，到荷蘭出訪才發現。柯說，自行車是台灣重要產業，還是要發揚光大，他也很喜歡這個問題。
媒體問，體育局新聞稿有什麼問題？柯文哲說，「我看一看也覺得還好。」柯說，新聞稿還是要將主旨說明清楚，主要是要發展一個運動，市府首長參加只是做代言人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言