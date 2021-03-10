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新北搭公車有文學素養 公車站有作家、詩人創作
新北交通局提升新北公車形象並配合打造三鶯美學新廊帶，在三鶯地區完成18座候車亭美化工程，交通局指出，分別有「鳥作家」別稱的劉克襄、女詩人顏艾琳、台語詩人林沈默等人的文學創作，為座候車亭注入文學養分，讓等公車多了詩情畫意。
新冠肺炎影響大眾運輸，前年、去年2月開學後一星期，公車每日平均運量為85萬人次，去年3月開學後平均日運量下降至72萬人次，尤其是觀光旅遊路線公車的載客量更是掉6、7成，新北交通局祭出文學創作，盼提升運量。
交通局運管科長林詩欽說，今年結合新北市公車同業公會、市區公車客運業者應用彩繪車體成為移動的最美風景，同時配合打造三鶯美學新廊帶，讓18座候車亭完成美學大改造。
劉克襄的「樹林之晨」作品寫著「天濛濛亮時，市場總是最早帶起街頭的熱鬧；然後，逐一催喚附近的巷弄醒來」，可在樹林區樹人家商候車亭可看見；三峽區「介壽國小」有林沈默的台語詩「等路」、土城區「新北高工」站候車亭則是女詩人顏艾琳創作。
林詩欽表示，美學改造的候車亭包括土城區「新北高工(金城)」、「清水國小」（雙邊）、「新北高工(學府)」（雙邊）、「廣福國小」、「中正國中」、「臺灣新北地方法院(金城)」，以及樹林區「樹人家商」、「東昇公園」和三峽區「三峽國小」、「台北大學三峽校區」、「三峽國中一」、「中園國小」、「介壽國小」、「台北大學正門」、「安溪國中」、「台北大學宿舍」。
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