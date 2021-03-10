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大巨蛋工地鋼筋掉落 北市府要求遠雄暫停施工

中央社 / 台北10日電

北市議員徐巧芯接獲陳情，有民眾拍到大巨蛋靠近光復南路工地附近發生鋼筋掉落，要求北市府檢討。市府今天說，已要求遠雄暫停施工全面清查。遠雄指會對失誤究責。

國民黨北市議員徐巧芯今天召開記者會表示，接獲民眾陳情，指稱3月7日上午8時，大巨蛋靠近光復南路附近工地發生怪手吊掛鋼筋忽然掉落，所幸未砸到人車。

徐巧芯說，事後詢問北市府後續處理狀況，建管處等單位卻不知情，此外，為釐清施工狀況，也要求北市府提供3月7日及2月28日施工日誌，但負責局處卻互相踢皮球，拿不出資料。

她表示，有熱心民眾提供影像才得知有這起工安事件，要求北市府檢討，針對大巨蛋施工日誌應嚴格管理，不要讓大巨蛋工地一再發生問題，影響公共安全。

出席記者會的大巨蛋籌備處副執行長陳世浩說，針對這件工安事件，市府昨天下午才知情，經詢問遠雄後，遠雄告知是下游廠商施工，遠雄也表達對此事件不清楚。

陳世浩表示，市府重視大巨蛋公共安全，發生此事感到遺憾，對市民抱歉，已要求遠雄今天停止施工，並重新檢視所有機具、材料等設備，合格才可恢復施工，北市府每星期都會跟遠雄開會，會要求遠雄提供當週及下週施工內容。

他說，遠雄提到因有2條鋼筋，其中一條斷掉，才導致後續事件，已要求遠雄在施工前落實安全檢查，像是針對工地內怪手、鋼索等，每天施工前，遠雄要全面檢查完後，才能開工。

陳世浩表示，大巨蛋施工日誌是依營造業法，要施工廠商填寫施工日誌，但因台北市工程很多，只能告知廠商自主管理，後續會跟建管處查核遠雄提供施工日誌有無如實呈現。後續懲處須依相關法令認定，目前先要求遠雄暫停施工。

建管處指出，針對施工日誌部分，若遠雄填寫內容不實，會依營造業法，先蒐集此事件的事證後，移至營造業審議委員會，由委員會裁議懲戒，建管處針對此工安事件正著手處理。

遠雄集團發言人楊舜欽表示，感謝市民監督大巨蛋工區安全，大巨蛋7日施工期間，確實出現鋼筋籠掉落事件，因鋼筋籠掉落是在工區內，部分掛在施工圍籬上，並超出工區範圍。

他說，對於此事造成市民安全疑慮，遠雄誠懇致歉，並針對失誤究責，將更嚴謹監督相關工區作業，防止類似事件再發生。

大巨蛋 北市 工安

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