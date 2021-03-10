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大巨蛋傳鋼筋掉落工安事件 北市府緊急要求遠雄停工

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大巨蛋傳鋼筋掉落工安事件 北市府緊急要求遠雄停工

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
大巨蛋傳鋼筋掉落工安事件，北市府要求遠雄暫時停工。圖／徐巧芯提供
大巨蛋傳鋼筋掉落工安事件，北市府要求遠雄暫時停工。圖／徐巧芯提供

施工中的台北大巨蛋工程，日前傳出工安事故，台北市議員徐巧芯上午舉行記者會指出，3月7日上午8時，大巨蛋施工突然發生鋼筋掉落，砸毀防護圍籬，幸好當時沒有人、車經過，未造成傷亡；徐巧芯指出，意外發生時，北市甚至沒有在第一時間掌握訊息。

針對大巨蛋工安疏失，遠雄集團發言人楊舜欽指出， 3月7日大巨蛋施工期間，確實出現鋼筋籠掉落事件，鋼筋籠掉落之處在工區內、部分掛在施工圍籬上，並超出工區範圍，造成市民安全疑慮，遠雄為此誠懇致歉，並針對失誤咎責，未來將更嚴謹監督相關工區作業，以防相關事件再次發生。

台北市體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，目前已立即要求遠雄公司停止現場施工，全面徹查、檢視工地安全設備，合格後才能再繼續進行施做。

陳世浩表示，事故發生時，怪手懸吊鋼筋，負責固定的2條鋼索斷掉1條，導致意外發生。市府市府沒有接到第一手的訊息，第一時間詢問遠雄，遠雄表示是下游承包商問題。

徐巧芯說，這件事是民眾在附近上班，開車經過時以行車記錄器記錄下來，事發後台北市政府也沒有任何訊息揭露，罔顧台北市民人身安全。鋼筋竟鬆脫從高處滑落，直接砸向馬路、壓垮圍籠護欄，所幸當時無人經過沒有造成傷亡。

徐巧芯表示，去年大巨蛋被發現沒有施工日誌，昨天她的辦公室再向體育局和建管處索取大巨蛋2月28日至3月7日的施工日誌及安全日誌，兩個局處回覆都表示沒有資料可提供，此案雖無造成人員傷亡，但北市府各局處互踢皮球、一問三不知。

針對施工日誌未詳實勘載，建管處施工科科長侯炳基表示，台北市公有、私有工地非常多，約有600個，不可能每個工地每天都送工作日誌到建管處。去年10月16日在工委會提及，希望建管針對施工日誌執行方式、主管機關備查方式更細緻，因此規定市府5億以上的BOT案，施工日誌要併同檢附文件，但大巨蛋目前沒有勘驗項目，所以沒有施工日誌。

徐巧芯說，大巨蛋一再出包，市府未盡監督之責，罔顧市民人身安全，公共安全蕩然無存，她要求，市府應立即調查此案，並嚴懲相關人員。

台北市議員徐巧芯上午舉行記者會，指施工中的台北大巨蛋工程，發生工安事故。記者楊正海／攝影
台北市議員徐巧芯上午舉行記者會，指施工中的台北大巨蛋工程，發生工安事故。記者楊正海／攝影

北市 大巨蛋 徐巧芯

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