快訊

中捷4月25日正式通車 3月25日起免費試乘30天

大巨蛋傳鋼筋掉落工安事件 北市府緊急要求遠雄停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北汐止里長趕學生下公車 校長：里長已來道歉

聯合報 / 記者王敏旭張睿廷／新北即時報導
新北交通局指出，因應尖峰越來越多民眾搭乘，已要求業者藍23應加班次，今早藍23尖鋒發車班距縮短8分鐘一班。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，因應尖峰越來越多民眾搭乘，已要求業者藍23應加班次，今早藍23尖鋒發車班距縮短8分鐘一班。圖／新北交通局提供

新北汐止樟樹國中有學生昨在臉書「汐止集團」指出，汐止厚德里長陳有諒在藍23公車提前一站把學生趕下車，要求學生走路到學校。事情爆發後引來學生、家長撻伐，樟樹實中校長陳浩然說，里長已對學校、學生表達歉意，他也透過廣播告知學生。

樟樹國中的學生習慣搭乘藍23至樟樹國小站再步行到學校，不過前天卻傳出里長在前一站厚德站上公車，要求學生提前一站下車，讓其他民眾可以搭上公車，此事也被學生公布在網路上。

陳浩然表示，里長也未找他，他也未承諾里長的要求，因此學校並未強制學生強制里長，今早里長已向學校、與學生道歉，他也透過廣播告知學生，同時再次向學生聲明，沒有強制要求配合。

陳浩然說，除了透過廣播告知學生外，也請學務主任今早到厚德站維續學生的權益，避免再出現遭趕下車狀況，且今天透過APP查詢，本來一小時約3班到5班車，今已增加約8班，大幅紓解乘車需求。

新北交通局表示，藍23符合發車班距，但因應尖峰越來越多民眾搭乘，已要求業者藍23應加班次，今早藍23尖鋒發車班距縮短8分鐘一班，同時公車業者也派員到場引導。

新北交通局指出，因應尖峰越來越多民眾搭乘，已要求業者藍23應加班次，今早藍23尖鋒發車班距縮短8分鐘一班。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，因應尖峰越來越多民眾搭乘，已要求業者藍23應加班次，今早藍23尖鋒發車班距縮短8分鐘一班。圖／新北交通局提供

公車 汐止 新北

延伸閱讀

銀髮俱樂部好好玩 汐止長輩玩起室內槌球

辭管理職2年無穩定工作 新北57歲男成功轉職作業員

新北主動公布優良店家名單 提醒購買寵物要謹慎

基隆警察好神 幫新北市民找回失蹤22年在花蓮往生母親

相關新聞

大巨蛋傳鋼筋掉落工安事件 北市府緊急要求遠雄停工

施工中的台北大巨蛋工程，日前傳出工安事故，台北市議員徐巧芯上午舉行記者會指出，3月7日上午8時，大巨蛋施工突然發生鋼筋掉...

新北汐止里長趕學生下公車 校長：里長已來道歉

新北汐止樟樹國中有學生昨在臉書「汐止集團」指出，汐止厚德里長陳有諒在藍23公車提前一站把學生趕下車，要求學生走路到學校。...

大巨蛋爆鋼筋掉落工安事件 柯文哲：有錯就先停工調查

台北大巨蛋日前傳工安事故，3月7日上午8點，大巨蛋施工突然發生鋼筋掉落，砸毀防護圍籬，幸好當時沒有人、車經過，未造成傷亡...

趕學生下公車？里長惹議致歉 澄清盼通勤、通學都方便

新北市汐止區厚德里長陳有諒促請搭藍23線公車上學的樟樹國際實創高中學生，提早一站下車，多走1分鐘，讓里內上班族能在厚德里...

鶯歌第二納骨塔明年整地 即起遷葬

新北市納骨塔位預估5年內用罄，殯葬處將在鶯歌第一公墓的土葬區興建第二納骨塔，範圍內約800門墳墓即日起自行遷葬到11月1...

益生菌防病毒？ 電視違規廣告增

新北衛生局昨天公布去年違規廣告開罰結果，包含網路、電視、報章雜誌累計開罰945件，罰金高達4077萬元，其中以宣稱醫療效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。