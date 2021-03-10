聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北汐止里長趕學生下公車 校長：里長已來道歉
新北汐止樟樹國中有學生昨在臉書「汐止集團」指出，汐止厚德里長陳有諒在藍23公車提前一站把學生趕下車，要求學生走路到學校。事情爆發後引來學生、家長撻伐，樟樹實中校長陳浩然說，里長已對學校、學生表達歉意，他也透過廣播告知學生。
樟樹國中的學生習慣搭乘藍23至樟樹國小站再步行到學校，不過前天卻傳出里長在前一站厚德站上公車，要求學生提前一站下車，讓其他民眾可以搭上公車，此事也被學生公布在網路上。
陳浩然表示，里長也未找他，他也未承諾里長的要求，因此學校並未強制學生強制里長，今早里長已向學校、與學生道歉，他也透過廣播告知學生，同時再次向學生聲明，沒有強制要求配合。
陳浩然說，除了透過廣播告知學生外，也請學務主任今早到厚德站維續學生的權益，避免再出現遭趕下車狀況，且今天透過APP查詢，本來一小時約3班到5班車，今已增加約8班，大幅紓解乘車需求。
新北交通局表示，藍23符合發車班距，但因應尖峰越來越多民眾搭乘，已要求業者藍23應加班次，今早藍23尖鋒發車班距縮短8分鐘一班，同時公車業者也派員到場引導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言