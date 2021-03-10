新北汐止里長趕學生下公車 校長：里長已來道歉

新北汐止樟樹國中有學生昨在臉書「汐止集團」指出，汐止厚德里長陳有諒在藍23公車提前一站把學生趕下車，要求學生走路到學校。事情爆發後引來學生、家長撻伐，樟樹實中校長陳浩然說，里長已對學校、學生表達歉意，他也透過廣播告知學生。

樟樹國中的學生習慣搭乘藍23至樟樹國小站再步行到學校，不過前天卻傳出里長在前一站厚德站上公車，要求學生提前一站下車，讓其他民眾可以搭上公車，此事也被學生公布在網路上。

陳浩然表示，里長也未找他，他也未承諾里長的要求，因此學校並未強制學生強制里長，今早里長已向學校、與學生道歉，他也透過廣播告知學生，同時再次向學生聲明，沒有強制要求配合。

陳浩然說，除了透過廣播告知學生外，也請學務主任今早到厚德站維續學生的權益，避免再出現遭趕下車狀況，且今天透過APP查詢，本來一小時約3班到5班車，今已增加約8班，大幅紓解乘車需求。