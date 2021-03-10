趕學生下公車？里長惹議致歉 澄清盼通勤、通學都方便

新北市汐止區厚德里長陳有諒促請搭藍23線公車上學的樟樹國際實創高中學生，提早一站下車，多走1分鐘，讓里內上班族能在厚德里站上車，招致批評。陳有諒今早說，原以為這是兩全作法，但造成學生不諒解，向實中學生表達歉意。藍23線一位難求，經新北市交通局協調，今早已加開班車，疏緩通勤族壓力。

大台北公車藍23線公車從汐止福德二路開往北市昆陽站，不少樟樹國際實中學生會搭這班車，在「樟樹國小」站下車，再步行前往學校上學。

陳有諒說，里內南港科學園區上班族，多在樟樹國小站的前一站「厚德里」搭車，常因為車上學生很多，根本上不了車，所以才會希望學生提前在厚德里站下車，多走1分鐘的路，就能空出位置，方便上班族通勤。

昨天早上陳有諒在厚德里站勸說學生下車，事後有人在臉書「汐止集團」貼文，指陳「好大的官威」，憑什麼趕學生下車？為什麼不叫里民多走一站或早一點出門。

陳友諒表示，他的作法造成家長和學生觀感不佳，願意表達歉意。今早他到實中致意，校方表示會向學生轉達他的歉意。

樟樹國際實中學務主任何健豪說，往台北方向通勤學生在厚德里站下車，走到學校的直線距離，比從樟樹國小下車遠一點，可能要多走1分鐘，但從樟樹國小站走到學校要過馬路，從厚德里站不用。校方尊重學生的決定，不會要求學生從特定站牌下車。