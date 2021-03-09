柯文哲檢討一日北高成果 要局處首長對新聞稿負責

傳台北市長柯文哲今市政會議上動怒，並藉由點名體育局，要求各局處首長須看過發出的新聞稿、負政治責任。市府發言人陳智菡表示，柯文哲沒生氣，是活動有狀況就要檢討。

據了解，柯文哲今早開市政會議時，原本在討論Ubike輿情與市政議題，柯文哲突然提到二二八當天「一日北高」行程，並點名體育局，問新聞稿是誰寫的、局長李再立有沒有看過，李再立回應親自看過及修改。

柯文哲說，新聞稿有必要的話必須給府級的人看過、大家一起負責，「局如果愛自己發，那局長自己就要起政治責任」。

柯文哲說，各局處首長應謹記，發出的新聞稿要負政治責任，而且要看過，「沒看也要負（責任）」。副市長蔡炳坤緩頰說，若局長覺得擔心、有疑慮，可以匯報給發言人，必要時也可以給督導的副市長看。

台北市政府發言人陳智菡則表示，柯文哲沒有生氣，是覺得一日北高活動的宣傳、直播內容、畫面規劃等不太完整，跟預期有落差 ，要求局處檢討。

至於用新聞稿針對體育局，陳智菡說，是因為新聞稿內容不夠精準，讓很多議員質疑是否用市府公帑行銷柯自己。陳智菡指出，主題應該再說明得更清楚。

陳智菡表示，柯文哲是談到危機處理，說以後需要即時回應狀況，局處要先出來、新聞稿要經過一定層級的人看過負責，後面才講到一日北高，也不是只有講新聞稿。