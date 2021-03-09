柯文哲檢討一日北高成果 要局處首長對新聞稿負責

中央社 / 台北9日電
台北市長柯文哲擬因228一日北高事件烙狠話點名北市體育局長。聯合報系資料照
台北市長柯文哲擬因228一日北高事件烙狠話點名北市體育局長。聯合報系資料照

傳台北市長柯文哲今市政會議上動怒，並藉由點名體育局，要求各局處首長須看過發出的新聞稿、負政治責任。市府發言人陳智菡表示，柯文哲沒生氣，是活動有狀況就要檢討。

據了解，柯文哲今早開市政會議時，原本在討論Ubike輿情與市政議題，柯文哲突然提到二二八當天「一日北高」行程，並點名體育局，問新聞稿是誰寫的、局長李再立有沒有看過，李再立回應親自看過及修改。

柯文哲說，新聞稿有必要的話必須給府級的人看過、大家一起負責，「局如果愛自己發，那局長自己就要起政治責任」。

柯文哲說，各局處首長應謹記，發出的新聞稿要負政治責任，而且要看過，「沒看也要負（責任）」。副市長蔡炳坤緩頰說，若局長覺得擔心、有疑慮，可以匯報給發言人，必要時也可以給督導的副市長看。

台北市政府發言人陳智菡則表示，柯文哲沒有生氣，是覺得一日北高活動的宣傳、直播內容、畫面規劃等不太完整，跟預期有落差 ，要求局處檢討。

至於用新聞稿針對體育局，陳智菡說，是因為新聞稿內容不夠精準，讓很多議員質疑是否用市府公帑行銷柯自己。陳智菡指出，主題應該再說明得更清楚。

陳智菡表示，柯文哲是談到危機處理，說以後需要即時回應狀況，局處要先出來、新聞稿要經過一定層級的人看過負責，後面才講到一日北高，也不是只有講新聞稿。

柯文哲 陳智菡 體育

延伸閱讀

吳怡農：與柯文哲理念不同 若綠白合支持者會錯亂

高虹安否認拍桌喬黨部人事 指柯文哲提郭台銘是開玩笑

婦女節 柯文哲給陳佩琪這句話 網友崩潰「太閃了！」

北市議員林穎孟貼7年前評柯文哲 網友讚先知、初代柯黑大學姊

相關新聞

一日北高遭抨擊 柯文哲怒點名體育局長「負政治責任」

台北市長柯文哲今年228砸72萬公務預算，舉辦騎單車一日北高活動，引發藍綠議員批評，質疑柯拿公帑炒聲量。柯文哲今在市政會...

客運太擠趕學生下車 里長遭批「上班比上課重要？」

臉書「汐止集團」今有學生指出，新北汐止區厚德里長陳有諒在藍23公車把學生趕下車，要求學生走路到學校，因為下一站經常有民眾...

減輕負擔 北市聯醫新冠肺炎一般自費採檢費用降至5000元

因應新冠肺炎疫情發展，為減輕民眾負擔，台北市立聯合醫院自今年3月15日起，「一般自費採檢」費用從每件7000元調降至50...

淡水八景4.0徵件 區長邀市民一起來推薦

新北市淡水區不只是大台北地區的觀光勝地，過去更是國際知名的觀光熱點，因此淡水區公所啟動「淡水八景4.0」評選徵件活動，區長巫宗仁邀請市民朋友推薦心目中的淡水八景，並且組成評選小組，未來還會開放讓網友們票選，而且還可以參與抽獎活動。

銀髮俱樂部好好玩 汐止長輩玩起室內槌球

汐止區大同里自從在去年成立銀髮俱樂部之後，不但定期共餐也開辦了好多課程，其中本月新開的槌球課程，利用活動中心室內空間，鋪上人工草皮、地毯，讓老人家們玩槌球，大家都好開心。

共餐聊天又跳舞 貢寮長者活到老學到老

貢寮區龍門里自成立銀髮俱樂部後，長者們在昭惠廟長期練舞，各個都是區內大型活動表演的好手，自元宵節後，里內的社區工作者協會據點也恢復每周二的共餐，長者們趁著共餐時間聊天、跳舞，活到老學到老，樂活好習慣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。