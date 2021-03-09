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客運太擠趕學生下車 里長遭批「上班比上課重要？」

聯合報 / 記者王敏旭張睿廷／新北即時報導
臉書「汐止集團」今有學生指出，新北汐止區厚德里長陳有諒在藍23公車把學生趕下車，要求學生走路到學校，因為下一站經常有民眾無法上車。圖／翻攝臉書「汐止集團」
臉書「汐止集團」今有學生指出，新北汐止區厚德里長陳有諒在藍23公車把學生趕下車，要求學生走路到學校，因為下一站經常有民眾無法上車。圖／翻攝臉書「汐止集團」

臉書「汐止集團」今有學生指出，新北汐止區厚德里長陳有諒在藍23公車把學生趕下車，要求學生走路到學校，因為下一站經常有民眾無法上車，甚至學校也要學生提早下車，讓學生大喊不公。

有學生留言痛批，自己就是被里長趕下來的，里長說要給上班族搭車，叫學生下來走路去學校，還有人罵，公車滿，擠不上導致上班遲到是自己的問題，下次就早點出門，怎麼會是要學生下車，難道上班比較重要，學生上課就不重要嗎？

厚德里長陳有諒表示，厚德里共有1萬多人，但通往台北市南港科學園區的藍23路線公車一小時只有5班，且公車行經厚德里公車站時，車上都擠滿樟樹實中的學生，許多里民根本擠不上公車，抱怨連連。

陳有諒說，他上周前往樟樹實中與校長陳浩然討論，希望可以協助宣導，請學生提早在厚德里站下車，走兩分鐘路程到校上課，讓厚德里民可以在尖峰時刻搭上公車至台北市上班，校方也認為這應該沒有什麼問題。

陳有諒指出，當天早上他發現學生仍無在厚德里站下車，才會上車請同學先下車，走去學校，讓上班族可以上藍23，過程平和，自己也有不斷跟學生道謝，沒有任何衝突，可能是有同學回家向父母說，家長不了解實情，以為他很霸道才會貼上網。

樟樹實中校長陳浩然指出，昨與今天確實有收到學生的反應，生輔組是建議學生，若願意配合可提前下車，若不願意也可以搭到本來的站點，並沒有強制要求配合，明還會再跟學生宣導，避免誤會。

新北市議員張錦豪說，向交通局了解得知有厚德里民眾上不了車的狀況，交通局指出，藍23早上尖峰目前符合規定班距內發車，但因應尖峰越來越多民眾搭車需求，已要求藍23立即安排加班，避免民眾上不了車。

公車 汐止 上班族

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