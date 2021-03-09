耗資8億打造新店溪休憩廊道 渡渡口灣潭遊戲場4月完工

新店溪流經板橋、永和、新店等人口密集區，新北市府近年耗資8億多元，優化沿岸休憩廊道，其中渡渡口灣潭兒童遊戲場預計4月完工啟用，河濱再添新樂園；新店陽光運動公園增設全齡化設施、大鵬抽水站新建工程及碧潭堰改善及環境營造，也將於明年底前陸續完工。

新北市高管處指出，繼前年完成總長1.8公里的新店渡渡口至青潭橋自行車道，位於碧潭風景區對岸的渡渡口灣潭兒童遊戲場也預計在4月完工啟用，包含大碗公溜滑梯、攀爬區、平衡設施、繩吊床、平衡木、木樁組以及3組體健設施，並以蝴蝶意象劃分遊戲場空間，將蝴蝶翅膀轉化為溜滑梯區及攀爬區等設施及地景。

新店陽光運動公園則將新設攀爬高塔、垂直爬繩、扇形攀爬網等遊具，並針對不同年齡層民眾，規畫2到5歲適合遊玩的鞦韆彈跳區、5到12歲的樹林遊戲區、青少年跑酷區、14歲以上至長者皆可使用的體健設施區，預計5月開工、年底完工。

另針對新店溪沿岸整治，水利局去年也啟動大鵬抽水站新建工程，改善新店區中正路及建國路雨水下水道幹線末端積淹水問題，預計今年底完工；40餘年歷史的碧潭堰，去年也啟動修復堰體及周邊環境營造工程，將中間的橡皮壩改為倒伏堰設計，使現有12.3公尺水位提升至13.5公尺，並設置優質魚道，讓香魚可直上碧潭，回到新店溪上游的故鄉，預計明年底完工。