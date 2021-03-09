台北杜鵑花季音樂會邀陳零九 實名制入場限1000人

2021台北杜鵑花季將於3月14日白色情人節登場，今年以台北市吉祥物「熊讚」作為主角，在大安森林公園打造「熊讚杜鵑花公園」，另也將於21日舉辦杜鵑花音樂會，邀請5名國內外藝人演出。北市觀傳局表示，配合防疫政策，音樂會將與北市跨年晚會相同，採取實名制並限制1000人入場。

觀旅局表示，21日杜鵑花音樂會安排國內外藝人演出，包含歌手魏嘉瑩、黃奕儒、陳零九、陳芳語、杜力Dooley，現場還有文創市集。

台北市副市長蔡炳坤出席致詞時表示，杜鵑花為台北市市花，除了邀請民眾賞花，也盼能活絡在地產業，北市每年有許多花季，包含士林官邸菊花展、樂活公園夜櫻季、古亭河濱花海及北投三層崎花海；北市去年已種植50多萬棵，預計今年底可達85萬棵杜鵑花，其範圍從台大校園、大安森林公園延續到仁愛路上。

觀傳局城市旅遊科長朱品澤表示，往年整體花季活動會有約4萬人參與，今年雖因疫情關係，國旅人數大幅增加，但民眾防疫意識提高，預估吸引2萬人參加。

音樂會當天會有防疫管制區，設置2出2進出入口，採實名制入場（持身分證或台北通），管制區內容留人數限制1000人，區內可以喝水但不能飲食，且全程需戴口罩，場外開放民眾參與，但建議減少交談；朱品澤說，由於大安森林公園有10個出入口，且人潮流動量大，因此不會向其他封閉性場館設置人流警示燈號。

蔡炳坤說，今年杜鵑花季除在大安森林公園打造熊讚杜鵑花公園，設置「分別為幸福花鐘熊讚」以及「賞花熊讚」，城南地區的永康公園及溫州公園同樣也有相同熊讚打卡裝置，除讓民眾賞花抽獎外，同時串連永康商圈、台大公館商圈等逾120家商店，在活動期間祭出優惠活動，將在地產業結盟發揮最大效益。

永康里長李明螢表示，永康商圈已經度過最糟情況，儘管因房租高加上疫情關係，倒閉一些店家及少了國外觀光客，但國旅興盛也讓商圈吸引不少國內遊客，商圈除配合花季做相關活動，平時也結合商圈店家進行促銷，盼能讓國人了解，永康商圈除了美食，也有許多文創、文藝咖啡店及特色小店。

台大公館商圈副理事長蔡美春說，公館商圈因位處學區，因此較不受疫情影響，除了配合市府相關活動，吸引更多民眾前往，商圈也有自行舉辦活動，如「台大公館商圈集點趣」，接續杜鵑花季後，4月還有歷史復活節活動，店家都會全力配合。