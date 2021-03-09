平溪老街防滑保安全 打造夜間浪漫場景

平溪老街位在三坑溪與基隆河交會點，氣候較為潮濕，加上攤商飲食容易產生地面油汙，常有滑倒的可能，為此區公所以環保藥劑增加鋪面摩擦力提升安全，而平溪魅力商圈也改善石底橋上彩虹鳥居的穩固性，並增設發光小天燈，打造夜間浪漫場景。

平溪區長曾繁盛表示，由平溪街、公園街、中華街組成的平溪老街商圈，因為地勢起伏，從平溪火車站下來的中華街，以及平溪街往區公所方向都得上下坡，然而老街地磚長久磨損，再加上平溪區多雨氣候，商家油煙、遊客掉落飲食，導致地面滑膩，斜坡容易產生危險，公所發現後於去年底前以水刀清洗柏油青苔，並以環保藥劑沖洗覆蓋「隱形的保護膜」增加摩擦力，幾個月下來，跌倒的狀況減少很多。

平溪魅力商圈理事長林高美雲表示，很感謝平溪區公所對老街環境安全品質的維護，而魅力商圈也向經濟部申請環境整備經費，將去年天燈節在石底橋暫時性搭設的彩虹天燈鳥居，整修並增加穩定性，包括減少鳥居數量以維持橋本身的限重，還有新增夜間發光的小天燈，和一旁新的解說地圖，提供遊客拍照新亮點，也豐富平溪老街日夜不同的景緻。