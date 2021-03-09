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共餐聊天又跳舞 貢寮長者活到老學到老

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區龍門里銀髮俱樂部，長者們趁著共餐時間聊天、跳舞，活到老學到老，樂活好習慣。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區龍門里銀髮俱樂部，長者們趁著共餐時間聊天、跳舞，活到老學到老，樂活好習慣。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區龍門里自成立銀髮俱樂部後，長者們在昭惠廟長期練舞，各個都是區內大型活動表演的好手，自元宵節後，里內的社區工作者協會據點也恢復每周二的共餐，長者們趁著共餐時間聊天、跳舞，活到老學到老，樂活好習慣。

貢寮區龍門里的昭惠廟樓下，是社區長者們相聚的地方，五年內新北市社區工作者協會在這裡辦理共餐，多的時候甚至有四五十位長者前來，自過年期間休息，三月份重新共餐，許多長者不只是前來吃飯，更喜歡一起跳舞、聊天的時光。

因為收假，子孫離鄉工作、上課，長者們的心情不免有些陰鬱，一段時間老人家沒跳舞，動作有些忘記了，但從團體互動中，也找到一點同儕情誼，忘卻煩惱，大家配合自主防疫管理，戴上口罩打共餐，豐盛一桌好菜，老人家都習慣一碗打飯一碗打菜，胃口好心情也就舒暢。

新北市社區工作者協會照服員林麗鳳表示，新北市社區工作者協會在貢寮區的三據點，包括週一至週五在貢寮里，週二在龍門里，週三在福隆里，新的一年希望推動異國舞蹈、樂器等有趣的課程，讓長者活到老學到老，也希望鄉親多多支持，走出家門寒暄運動，可以讓身心更健康，生活更愉快。

貢寮

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