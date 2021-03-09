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銀髮俱樂部好好玩 汐止長輩玩起室內槌球

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同里銀髮俱樂部新開的槌球課程，鋪上人工草皮、地毯，讓老人家們玩槌球，大家都好開心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同里銀髮俱樂部新開的槌球課程，鋪上人工草皮、地毯，讓老人家們玩槌球，大家都好開心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同里自從在去年成立銀髮俱樂部之後，不但定期共餐也開辦了好多課程，其中本月新開的槌球課程，利用活動中心室內空間，鋪上人工草皮、地毯，讓老人家們玩槌球，大家都好開心。

今(9)日星期二下午大同市民活動中心充滿活力，一群阿公阿嬤興致勃勃的在學槌球，為了讓老人家多出來動一動，大同里銀髮俱樂部開辦多元課程，這個月則是邀請專業講師來教槌球，先利用室內教基本功，尤其玩槌球好處多多，對老人家來說是溫和的運動，而且打球還得用上一點腦力智慧，長輩們有模有樣的穿上比賽背心，專注的不但要將腳下的球打出去，最好還能穿過目標，一得分長輩好開心。

大同里民說，之前沒有接觸過槌球覺得很新鮮，它是撞球跟高爾夫球的混合，雖然規則還不是很清楚，但是現在是好玩為主，又能達到運動的效果。

大同里長黃翠華指出，三月份開辦的是槌球課程，特地請以前曾經擔任槌球理事長的呂有順老師來教導，每個星期二下午一點半到三點半，兩個小時讓長輩在這裡學習槌球，而大同里緊鄰綜合運動場，等到室內的課上完，下個月就會把我們的長者帶去運動場如何打好槌球。

黃翠華表示，這項運動好處多，第一透過在草地上走動可以運動打球，心也因為走到戶外可以放開心胸，另外，透過如何打好槌球也能讓長輩的腦筋轉動，所以，很開心能開辦這樣的課程。

汐止 阿嬤

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