快訊

蘇大媽慘了！台南高分院駁回抗告 將入獄關100天

足球／又進了！巴西球星羅納度結紮10年 嫩女友傳懷孕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水八景4.0徵件 區長邀市民一起來推薦

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
「淡水八景4.0」評選徵件活動，區長巫宗仁邀請市民朋友推薦心目中的淡水八景。 圖／紅樹林有線電視提供
「淡水八景4.0」評選徵件活動，區長巫宗仁邀請市民朋友推薦心目中的淡水八景。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區不只是大台北地區的觀光勝地，過去更是國際知名的觀光熱點，因此淡水區公所啟動「淡水八景4.0」評選徵件活動，區長巫宗仁邀請市民朋友推薦心目中的淡水八景，並且組成評選小組，未來還會開放讓網友們票選，而且還可以參與抽獎活動。

淡水區長巫宗仁表示，淡水在過去除了大家都知道的淡水夕陽美麗的景色之外，其實還有很多地方，甚至是私房景點，都可以藉由這個活動推薦給更多人。而目前徵件到三月底前都可以藉由這個網站來貼上景點，目前已經有51個景點被推薦上去，也希望大家可以踴躍的來發表美麗的淡水。

區長巫宗仁指出，這次活動到三月底，未來還有攝影徵件比賽，以及八景徵件之後的網路票選抽獎活動，相當豐富，希望讓市民朋友，將淡水的古蹟、自然景觀、熱門景點、宗教文化等各項目的景點都可以上傳到網站當中，一起讓更多人看到不一樣的淡水之美。

淡水

延伸閱讀

感謝台灣紀念碑揭牌 日本學生發起感恩活動

311十周年 在台日人淡水設紀念碑

311十周年 日本在台留學生設紀念碑感謝台灣70億捐款

支持淡北道路聯盟發4聲明：政院罔顧淡水20幾萬民意

相關新聞

北市公布1月蔬果農藥殘留不合格 違反者可罰6萬至2億元

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期到市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽檢生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年1月...

一件襯衫／背負著孩子與夢想的母親 在街頭奮鬥討生活

「一件襯衫」做了一則故事專訪，訪問了一位在淡水河岸賣唱的單親媽媽「沙沙」，當孩子出生時為了維持生計與照顧小孩的責任，莎莎決定背著孩子走上街頭繼續奮鬥。

台北市的後花園 一年四季花雨各有風情

陽明山區有個花卉試驗中心，是許多台北人也不知道的秘境，有「台北後花園」之稱，園區廣闊且免門票，一年四季都有不同花卉植物景觀可欣賞：2、3月有浪漫的櫻花雨，春天百花盛開，

辭管理職2年無穩定工作 新北57歲男成功轉職作業員

新北57歲蕭男曾從事科技業務經理、庭園景觀工程管理組長等管理職，離職後2年時間因體力等因素未有正職工作，近期又遭遇疫情出...

淡水八景4.0徵件 區長邀市民一起來推薦

新北市淡水區不只是大台北地區的觀光勝地，過去更是國際知名的觀光熱點，因此淡水區公所啟動「淡水八景4.0」評選徵件活動，區長巫宗仁邀請市民朋友推薦心目中的淡水八景，並且組成評選小組，未來還會開放讓網友們票選，而且還可以參與抽獎活動。

銀髮俱樂部好好玩 汐止長輩玩起室內槌球

汐止區大同里自從在去年成立銀髮俱樂部之後，不但定期共餐也開辦了好多課程，其中本月新開的槌球課程，利用活動中心室內空間，鋪上人工草皮、地毯，讓老人家們玩槌球，大家都好開心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。