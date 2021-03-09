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淡水八景4.0徵件 區長邀市民一起來推薦
新北市淡水區不只是大台北地區的觀光勝地，過去更是國際知名的觀光熱點，因此淡水區公所啟動「淡水八景4.0」評選徵件活動，區長巫宗仁邀請市民朋友推薦心目中的淡水八景，並且組成評選小組，未來還會開放讓網友們票選，而且還可以參與抽獎活動。
淡水區長巫宗仁表示，淡水在過去除了大家都知道的淡水夕陽美麗的景色之外，其實還有很多地方，甚至是私房景點，都可以藉由這個活動推薦給更多人。而目前徵件到三月底前都可以藉由這個網站來貼上景點，目前已經有51個景點被推薦上去，也希望大家可以踴躍的來發表美麗的淡水。
區長巫宗仁指出，這次活動到三月底，未來還有攝影徵件比賽，以及八景徵件之後的網路票選抽獎活動，相當豐富，希望讓市民朋友，將淡水的古蹟、自然景觀、熱門景點、宗教文化等各項目的景點都可以上傳到網站當中，一起讓更多人看到不一樣的淡水之美。
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