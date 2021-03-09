新北環狀線中原站 200個機車位免費停

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北環狀線中原站旁增設200個機車停車位讓民眾免費使用。圖／江永昌團隊提供
新北環狀線中原站旁增設200個機車停車位讓民眾免費使用。圖／江永昌團隊提供

新北環狀線中原站東側中原溝增設人行步道，第一期板南路連接立德街前年已完成，第二期接續延伸至中原街今開放使用，立委江永昌指出，除了爭取國產署土地設人行道外，也在一旁增設200個免費機車停車位，不只照顧行人通行需求，也幫助通勤族爭取權益。

中原站周遭為工業區，交通非常繁忙且缺乏橫向道路供週邊居民前往捷運站，不過一旁有中原溝連接板南路、立德街、中原街，新北捷運局利用沿線公有地開闢人行步道，第二期步道長230公尺，歷經5個月工期已完工啟用。

江永昌表示，中原里上千戶的市民和工業區周圍民眾，原先需走20分鐘才能到捷運中原站，接受民眾陳情後辦理會勘，幫助新北市府向國產署申請撥用，增設捷運中原站二期人行步道，有效減輕大左岸地區民眾搭乘捷運的不便。

江永昌表示，不只是在中原站旁新設人行步道，也新增200個免費機車停車位，這月也順利啟用，不只照顧行人通行需求，也幫助通勤族爭取權益。

新北環狀線中原站旁增設200個機車停車位讓民眾免費使用。圖／江永昌團隊提供
新北環狀線中原站旁增設200個機車停車位讓民眾免費使用。圖／江永昌團隊提供
新北環狀線中原站旁增設200個機車停車位讓民眾免費使用。圖／江永昌團隊提供
新北環狀線中原站旁增設200個機車停車位讓民眾免費使用。圖／江永昌團隊提供

人行道 捷運

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