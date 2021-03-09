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北市公布1月蔬果農藥殘留不合格 違反者可罰6萬至2億元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
此次抽驗9件不合格蔬果，包含秋葵、茼蒿、金桔、香蕉、菠菜、櫻桃草莓、青江菜。圖／北市衛生局提供
此次抽驗9件不合格蔬果，包含秋葵、茼蒿、金桔、香蕉、菠菜、櫻桃草莓、青江菜。圖／北市衛生局提供

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期到市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽檢生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年1月共抽驗54件蔬果，其中9件不合格，衛生局除要求抽檢地點下架不合格產品，也表示農藥殘留含量超標者，可處6萬至2億元罰鍰。

此次抽驗9件不合格蔬果，包含1件甜豆莢檢驗出3項殘留農藥超標；秋葵、茼蒿各1件檢出2項殘留農藥超標；金桔、香蕉、菠菜、櫻桃草莓、青江菜、茼蒿各1件檢出1項殘留農藥超標。

衛生局指出，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則可依同法第47條可處分販售業者3萬以上、300萬元以下罰鍰。

針對不符規定產品，衛生局已要求抽檢地點下架且不得販售，經追查產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局及農政單位溯源處辦並輔導農民正確田間施藥。

屬北市業者，經調查確認違規屬實，已依違反食品安全衛生管理法規定處辦，並通知台北農產運銷公司，依「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止應10天，第2次停止供應1個月，第3次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局表示，市面抽驗產品屬於終端的管理，只有落實源頭田間監測，以及產地加強輔導農民在栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥問題，呼籲儂有栽種蔬果施用農藥，應符合相關法令。

而販售業者販售的蔬果，應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊，如廠商名稱、供應代號等拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

此次抽驗9件不合格蔬果，包含秋葵、茼蒿、金桔、香蕉、菠菜、櫻桃草莓、青江菜。圖／北市衛生局提供
此次抽驗9件不合格蔬果，包含秋葵、茼蒿、金桔、香蕉、菠菜、櫻桃草莓、青江菜。圖／北市衛生局提供
此次抽驗9件不合格蔬果，包含秋葵、茼蒿、金桔、香蕉、菠菜、櫻桃草莓、青江菜。圖／北市衛生局提供
此次抽驗9件不合格蔬果，包含秋葵、茼蒿、金桔、香蕉、菠菜、櫻桃草莓、青江菜。圖／北市衛生局提供

衛生局 超標 北市

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