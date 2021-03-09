原來花20分現只要5分鐘 環狀線中原站溝側增設人行步道

新北環狀線中原站東側中原溝增設人行步道，第一期板南路連接立德街前年已完成，第二期接續延伸至中原街今開放使用，新北捷運局指出，中原街附近里民原本走到捷運站要20分鐘，人行步道開通後只要5分鐘，大幅提升搭乘捷運的便利與安全性。

中原站周遭為工業區，交通非常繁忙且缺乏橫向道路供週邊居民前往捷運站，不過一旁有中原溝連接板南路、立德街、中原街，新北捷運局利用沿線公有地開闢人行步道，第二期步道長230公尺，歷經5個月工期已完工啟用。

新北捷運局指出，利用中原溝沿線公有地開闢人行步道，避免搭捷運民眾人車爭道，也提升周邊居民的休憩品質，一、二期步道穿越立德街的部分，也增設號誌燈與標線型人行道，讓步行動線無縫串聯。

捷運局說，二期步道工程保留既有樹木，日間造景結合華中橋河濱公園的恐龍園區，設置2組恐龍骨與1組恐龍蛋裝置藝術，夜間造景規劃設置蘆葦燈及地面螢光鋪面，豐富夜間景觀變化，沿線也有46座原石椅、30公尺的長條塑木座椅。