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景美溪左岸4.4K自行車道完工 碧潭一路騎到到動物園

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜（最前者）今體驗嶄新的景美溪左岸自行車道。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜（最前者）今體驗嶄新的景美溪左岸自行車道。記者吳亮賢／攝影

高灘地工程管理處今年完成景美溪新北側4.4公里自行車道，補足新北河濱最後一哩路，市長侯友宜今視察時表示，未來民眾可騎自行車從碧潭直達台北木柵動物園，串聯雙北熱門風景區。不過也有環保團體擔心，自行車道及人潮恐破壞河域生態，高管處長謝俊隆表示，已縮小施工範圍及動線，並補償受損綠地，未來每兩小時也都會有保全巡邏。

景美溪左岸受河川地形影響，高灘地狹窄，過去是新北唯一未設置河濱自行車道系統的流域。高管處2017年先完成第一期景美溪左岸自行車道工程，從水源快速道路連接至世新三橫移門，今年又完成延伸至一壽橋的第二期工程，總長約4.4公里，串聯新北市新店區及台北市文山區。

高管處指出，新北市民過去須設法跨過景美溪，才能使用對岸台北市的河濱自行車道；景美溪左岸自行車道全線完工後，民眾可接續台北市端一壽橋的河濱自行車道，通往木柵動物園，往下游還可串接新店溪河濱自行車道系統，南可至陽光運動園區、碧潭風景區，北可至永和綠寶石河濱公園、二重環狀河濱自行車道、金色水岸河濱自行車道與八里左岸河濱自行車道。

侯友宜今也跨上自行車，體驗嶄新的自行車道；他表示，由於左岸施工困難，且必須維護生態，短短的4.4公里工程就花了近4300萬。如今景美溪左岸自行車道不但可串聯雙北景點，新北市河濱自行車道更達到總長209公里，橫跨4條主要溪流，提供市民更多親水休憩空間。

對於環保團體擔憂，自行車道恐破壞生物棲地，增加的人潮也會影響水域環境；侯友宜回應，施工中若綠地有缺損，一定會把它補足，施工前也與NGO團體一起會勘，讓工法符合生態要求。

謝俊隆說明，工程以減輕、迴避、補償三原則落實生態措施，使用小型機具施工，並縮小施工範圍及動線，後續也灑草籽補償受損綠地，未來保全人員每兩小時將巡邏一次，若發現有亂丟垃圾、環境破壞等現象，將立即處理、通報。

環保團體擔憂自行車道恐破壞河域環境；高管處長謝俊隆表示，已縮小施工範圍及動線，並補償受損綠地，未來每兩小時也都會有保全巡邏。記者吳亮賢／攝影
環保團體擔憂自行車道恐破壞河域環境；高管處長謝俊隆表示，已縮小施工範圍及動線，並補償受損綠地，未來每兩小時也都會有保全巡邏。記者吳亮賢／攝影
景美溪左岸4.4公里自行車道完工啟用，未來民眾可騎自行車從碧潭直達台北木柵動物園。記者吳亮賢／攝影
景美溪左岸4.4公里自行車道完工啟用，未來民眾可騎自行車從碧潭直達台北木柵動物園。記者吳亮賢／攝影

自行車 車道 動物園 侯友宜

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