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台北杜鵑花季14日展開 音樂會防疫限千人入場

中央社 / 台北9日電

北市杜鵑花季將於14日白色情人節開跑，觀傳局表示，21日的杜鵑花音樂會防疫比照跨年晚會，民眾須量額溫、消毒、戴口罩並完成實名制才能進入管制區，管制區內人數上限為1000人。

台北市觀傳局今天宣布，2021台北杜鵑花季活動期間從14日至31日止，今年串聯永康商圈與台大商圈超過120家特約商店推出優惠活動；觀傳局城市旅遊科長朱品澤表示，預計吸引共2萬人次遊客共襄盛舉。

此外，朱品澤說，21日的杜鵑花音樂會安排魏嘉瑩、黃奕儒、陳零九、杜力與陳芳語等國內外藝人精彩演出，防疫措施將比照跨年晚會，現場拉起管制區，只留下兩個出口、兩個入口，民眾須量額溫、消毒、戴口罩，並經過台北通APP或身分證實名制才能入場，容量管制上限為1000人。

台北市工務局公園處介紹，大安森林公園將展出12個品種以上的杜鵑，除了最常見的平戶杜鵑以外，還有西洋杜鵑、夏鵑、霞紅、唐船、金星星、貴夫人、肯特、鹿山、瑪麗皇后、雪牡丹等品種，讓民眾欣賞不同姿態的「花中西施」之美。

台北市副市長蔡炳坤表示，杜鵑花是台北市的市花，從台北市長柯文哲上任到今年年底，市府預計種下85萬株杜鵑，要把城市之美給種出來，讓遊客想到賞花就想到台北。

蔡炳坤說，除了即將開跑的杜鵑花季，台北玫瑰展、海芋繡球花季、古亭河濱花海與三層崎花海現在都是觀賞期，邀請國人到台北來看花，享受浪漫春日氛圍。

杜鵑 北市 跨年晚會

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