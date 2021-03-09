鶯歌第一公墓將建納骨塔 即日起公告遷葬
新北市鶯歌納骨塔啟用40年空間滿載，市府規劃在鶯歌第一公墓部分約1.1公頃土地上興建第二納骨塔。即日起至11月1日止，辦理範圍內約800門墳墓自行遷葬，提供補償金等選擇。
新北市政府民政局今天發布新聞稿指出，經市府相關單位與地方民意代表、仕紳多次討論會勘評估，規劃在鶯歌第一公墓部分範圍內興建第二納骨塔，包括鶯歌段牛灶坑小段55-4、55-117及55-118地號等土地，將提供5萬塔位並設置環保葬區，預計民國115年完工。
新北市政府殯葬管理處長黃秀川表示，鶯歌第一公墓遷葬期間自即日起至11月1日止，提供補償金、樹林或三峽生命紀念館免費個人櫃位、鶯歌第二納骨塔免費個人櫃位等3種補償措施供選擇；其中，在鶯歌第二納骨塔啟用前，可先向鶯歌區公所申請免費暫厝於土城靈恩納骨塔。
民政局指出，另為鼓勵環保葬，民眾於公告遷葬期間自行遷葬並完成多元環保葬者，將再提供鼓勵金新台幣1萬元。若超過公告期間未遷葬者將視為無主墓，市府會逕行遷葬。
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