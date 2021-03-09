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一件襯衫／背負著孩子與夢想的母親 在街頭奮鬥討生活

一件襯衫 / 綜合報導
一位在淡水河岸賣唱的單親媽媽「沙沙」，背著孩子走上街頭繼續奮鬥。 圖／《一件襯衫》授權提供
一位在淡水河岸賣唱的單親媽媽「沙沙」，背著孩子走上街頭繼續奮鬥。 圖／《一件襯衫》授權提供

「一件襯衫」做了一則故事專訪，訪問了一位在淡水河岸賣唱的單親媽媽「沙沙」，當孩子出生時為了維持生計與照顧小孩的責任，沙沙決定背著孩子走上街頭繼續奮鬥。

15歲的感動成了堅持25年的初衷

二十五年前沙沙在地下道看到音樂帶給民眾純粹的感動，這樣的畫面，從此成為她堅持的理由。但是街頭藝人這個職業，比想像中更加困難，使她的生活變得像在比賽一樣，看誰能夠應對街頭上突如其來的各種狀況、誰能夠一一的撐過難關。

孩子漸漸長大，也開始能夠明白沙沙的辛苦。 圖／《一件襯衫》授權提供
孩子漸漸長大，也開始能夠明白沙沙的辛苦。 圖／《一件襯衫》授權提供

比起一眼望到底的安定生活，更願意承受漂泊帶來的自由

成為職業街頭藝人的沙沙，不穩定的生計讓他在照顧生活與養育孩子都遭到質疑，但固定的生活會讓她覺得被束縛，熱愛自由的沙沙更能從這自由的生活找尋自己，即便比較辛苦有時也會自我懷疑，仍用盡全力給孩子最滿的愛

人生沒有永遠的逆境，烏雲的背後必定會有藍天

伴隨著孩子的吵吵鬧鬧，沙沙始終沒有放棄她最愛的舞台。孩子漸漸長大，也開始能夠明白媽媽的辛苦，開始會聽話、開始會配合，而這些背著孩子的時光，也轉而成為沙沙繼續保持表演熱情和自信的動力。她告訴我們，不論在人生的哪一個階段，都要有勇氣迎接挑戰，不需要向別人證明什麼，只需要專注享受自己的人生。

沙沙表示，不論在人生的哪一個階段，都要有勇氣迎接挑戰，不需要向別人證明什麼，只需要專注享受自己的人生。 圖／《一件襯衫》授權提供
沙沙表示，不論在人生的哪一個階段，都要有勇氣迎接挑戰，不需要向別人證明什麼，只需要專注享受自己的人生。 圖／《一件襯衫》授權提供

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁

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