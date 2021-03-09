景美溪左岸自行車道全線完工 碧潭可直通動物園

景美溪左岸自行車道全線4.4公里完工，銜接雙北市界一壽橋與世新三橫移門。新北市長侯友宜今天表示，即起雙北市民可騎乘單車，可從新北市碧潭風景區直通台北市立動物園。

侯友宜上午到新店區體驗剛完工的景美溪左岸自行車道，他騎上單車欣賞沿岸風光。侯友宜接受媒體聯訪時指出，因要兼顧生態環境，短短4.4公里斥資約新台幣6100萬元經費。

侯友宜表示，工程並邀請在地NGO團體一起來現場會勘，工法符合他們的要求，除保留原有高灘地腹地，拓寬時也儘量不要影響原有多元生物種類，綠地有缺損就補足。

他說，雖然施工時間較長、花費也較多，但一切值得，讓市民在休閒遊憩的同時，可以看到景美溪生態；新北市所有高灘地自行車道目前已有209公里，橫跨新店溪（景美溪併入）、大漢溪、二重疏洪道及基隆河等4條主要溪流。

新北市政府高灘地工程管理處表示，景美溪左岸受河川地形影響，高灘地腹地侷限，過去是新北市轄高灘地中唯一未設置河濱自行車道系統的流域，新北市民需跨過景美溪，才能使用對岸台北市興建的河濱自行車道，如今景美溪左岸自行車道完工，左右岸雙北自行車路網連結完成。

高灘處指出，景美溪左岸自行車道第1期工程串聯雙北市界至世新三橫移門約1.45公里，於民國106年完工；今年完工的第2期工程進一步銜接世新三橫移門至一壽橋約2.94公里，左右岸雙北自行車路網連結完成。

高灘處建議，騎自行車的民眾，可利用雙北市界新店溪端、一壽橋端與世新三橫移門三處平面入口直接進入，也可經由大鵬新村、景美橋新北市側自行車牽引道進入；慢跑民眾除可從上述幾處出入外，也可利用沿線幾處既有越堤階梯出入。