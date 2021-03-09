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辭管理職2年無穩定工作 新北57歲男成功轉職作業員
新北57歲蕭男曾從事科技業務經理、庭園景觀工程管理組長等管理職，離職後2年時間因體力等因素未有正職工作，近期又遭遇疫情出現經濟壓力，最後在中和就業服務站協助下找到組裝測試作業員工作，開創第二段職涯之路。
新冠肺炎疫情影響各產業，也讓不少民眾求職遭遇困難，蕭男離開管理職務後，改以接案修電腦維生，但因疫情遭遇經濟壓力，家內的開銷也需要由他支應，最終他到就業服務站求助，尋求能穩定就業的工作。
蕭男說，他無法久站、搬重物、加班等長時間工作，且中高齡求職不易，不會要求管理職的工作，不過他仍因為體能健康條件不合，無法順利錄用，因此參與職場學習再適應計畫，做好就業準備及職場適應。
中和就業服務站指出，職場學習及再適應計畫是透過補助雇主支應勞工3個月的基本工資及每月5000元的教練輔導費，讓中高齡能擁有職場學習機會與適應期間，站穩腳步重返職場，去年9月順利為蕭男找到組裝測試作業員工作。
就業服務站表示，蕭男目前薪資水平無法與從前的管理職相比，但工作3個月後，不論是工作氣氛或業務內容皆適應良好，期滿也獲得雇主也繼續錄用。
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