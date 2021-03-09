快訊

U值媒／三接遷走就能護藻礁？實際研究者真心說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辭管理職2年無穩定工作 新北57歲男成功轉職作業員

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
蕭男目前薪資水平無法與從前的管理職相比，但工作3個月後，不論是工作氣氛或業務內容皆適應良好。圖／新北就服處提供
蕭男目前薪資水平無法與從前的管理職相比，但工作3個月後，不論是工作氣氛或業務內容皆適應良好。圖／新北就服處提供

新北57歲蕭男曾從事科技業務經理、庭園景觀工程管理組長等管理職，離職後2年時間因體力等因素未有正職工作，近期又遭遇疫情出現經濟壓力，最後在中和就業服務站協助下找到組裝測試作業員工作，開創第二段職涯之路。

新冠肺炎疫情影響各產業，也讓不少民眾求職遭遇困難，蕭男離開管理職務後，改以接案修電腦維生，但因疫情遭遇經濟壓力，家內的開銷也需要由他支應，最終他到就業服務站求助，尋求能穩定就業的工作。

蕭男說，他無法久站、搬重物、加班等長時間工作，且中高齡求職不易，不會要求管理職的工作，不過他仍因為體能健康條件不合，無法順利錄用，因此參與職場學習再適應計畫，做好就業準備及職場適應。

中和就業服務站指出，職場學習及再適應計畫是透過補助雇主支應勞工3個月的基本工資及每月5000元的教練輔導費，讓中高齡能擁有職場學習機會與適應期間，站穩腳步重返職場，去年9月順利為蕭男找到組裝測試作業員工作。

就業服務站表示，蕭男目前薪資水平無法與從前的管理職相比，但工作3個月後，不論是工作氣氛或業務內容皆適應良好，期滿也獲得雇主也繼續錄用。

蕭男目前薪資水平無法與從前的管理職相比，但工作3個月後，不論是工作氣氛或業務內容皆適應良好。圖／新北就服處提供
蕭男目前薪資水平無法與從前的管理職相比，但工作3個月後，不論是工作氣氛或業務內容皆適應良好。圖／新北就服處提供

職場 疫情

延伸閱讀

新北主動公布優良店家名單 提醒購買寵物要謹慎

基隆警察好神 幫新北市民找回失蹤22年在花蓮往生母親

宜蘭綠博邀新北市參展 侯友宜與林姿妙宣布新北周優惠

唐鳳母創辦實小將變原民文化園區？ 新北：7月底前定案

相關新聞

辭管理職2年無穩定工作 新北57歲男成功轉職作業員

新北57歲蕭男曾從事科技業務經理、庭園景觀工程管理組長等管理職，離職後2年時間因體力等因素未有正職工作，近期又遭遇疫情出...

購物頻道誆稱吃藥可治失明 新北重罰不實廣告共4077萬

新北市衛生局今日公布2020年違規廣告開罰結果，包含網路、電視、報章雜誌，累計開罰945件，罰金高達4077萬2千元，以...

4.6億蓋鶯歌第二納骨塔增5萬櫃位 即日開放遷葬

為緩解新北市納骨塔位不足，殯葬處初估將花4.6億在鶯歌第一公墓裡約1.1公頃土地興建第二納骨塔，目前範圍內約800門墳墓...

新北主動公布優良店家名單 提醒購買寵物要謹慎

新北市動保處近期接獲多起購買寵物消費糾紛案件，動保處表示，冬季為犬小病毒好發時期，該病潛伏期較長，除輔導店家加強環境消毒...

北市最速國中生曾大年！奪市中運兩項田徑冠軍

台北市中等學校運動會田徑項目已於3月5日落幕，北安國中曾大年以11秒21的成績奪下100公尺第一名，另外以22秒71的成...

板橋中山國中40周年校慶 捷運江子翠辦美展

新北板橋中山國中今年為40周年校慶，除了有動態慶祝活動外，也將舉辦靜態性的親師生美展，教務主任彭怡婷指出，美展作品類型多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。